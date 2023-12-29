減肥血淚｜自小體胖致賀爾蒙失調　肥媽為生第二胎半年激減40磅

▲ 兩度成功懷孕，一家四口溫馨之家，一切得來不易。（受訪者提供）

育有一子一女的Amanda自小已經是肥妹一名，體重一直比同齡的小朋友重。由於長期賀爾蒙失調，婚後一直難以懷孕，懷第一胎前需進行一個小手術才成功有孕，跎B時體重更一度高達220磅。

其後一直想生第二胎，醫生的忠告是先減肥，Amanda痛下決心，透過健康飲食加上勤做運動，成功減磅，除了順利生第二胎，更無心插柳當上運動及健康飲食教練。

▲ Amanda 經常跟兒子一起運動。（受訪者提供）

眼前的Amanda體態輕盈、身手敏捷，當她傳來未減肥前的照片一看，目測應有大約200磅體重，真的難以想像是同一個人。Amanda於Facebook開設專頁「肥仔媽媽Amanda」分享減肥血淚史。

跟丈夫育有一子一女的Amanda，兒子今年11歲，細女6歲，9年前從內地來港生活的她跟普通家庭主婦沒太大分別，一家四口溫馨之家，卻原來一切得來不易。

▲ Amanda 曾經一度超過 200 磅，成功減肥後判若兩人。（受訪者提供）

原因是Amanda天生是個「肥底」的人。「我一向比同齡小朋友至少重40至50磅，小時候去看中醫，也改變不了我肥胖的問題。直至長大後外出工作，自己有收入了，曾經到一些美容院去做針灸減肥，那時候曾經輕過20至30磅，但很快又反彈了。直至後來認識了丈夫，結婚時也是肥妹一名，當時足有160至170磅。」

肥胖令賀爾蒙失調

一直以來，Amanda都十分介意別人說她胖，小時候親友的說話和目光令她感到難受，也傷了她的自尊心。媽媽當時意識到她的問題，在Amanda正值青春發育期時刻意限制她的食量，只能多吃菜，也令她感到難受和痛苦。

但更令Amanda苦不堪言的，是因肥胖令她出現賀爾蒙失調。「我需要長期食賀爾蒙藥，才能有正常月經來潮，一是幾個月沒有月經，要不就整個月天天都有，而且一來經血量就多如血崩，因此我的身體狀況一向欠佳，又會經常出現感冒等不適的情況。到婚後想生小朋友，生大仔時也不是說要就有，我們在結婚兩、三年後才成功懷孕，當時也用了很多方法，我們兩夫婦四處看醫生及吃藥，那時候醫生替我做了一個小手術後才成功懷孕。」

▲ 減肥前的 Amanda 比現在圓潤得多。（受訪者提供）

Amanda跟丈夫滿心歡喜地迎着家中的第一個小生命，但原來心底裏，Amanda一直想多生一個孩子，並且希望第二胎是個女兒，原因跟她的童年有關。

「這是我兒時的一個夢想，因我是家中的大家姐，長期要照顧弟弟。小時候，我們有一個堂兄，他經常跟我玩，也很照顧我，我心底裏十分渴望自己能夠擁有一個哥哥。因此，我便很想生多一個女兒，可以有哥哥的陪伴、照顧和愛錫。」只是，每次徵詢醫生的意見，醫生的回覆都是：「建議你還是先減肥吧。」

不想一世吃藥決心減肥

當時的Amanda一直維持170重磅之身，也一直吃着賀爾蒙藥。「當時我只有二十多歲，心想難道要一世吃賀爾蒙藥嗎？我開始要正視自己的健康問題。」

Amanda在偶然的機會接觸到一些有關健康的資訊，嘗試以代餐代替早餐，至於午餐和晚餐則如常進食，但會挑選一些健康食材。「一星期便減去4磅。那時我盡量選擇原型食物（whole food）及健康的食材，一些加工食物則不吃太多。例如全麥麵包加自製牛油果醬，另外我會在午餐時吃碳水化合物，如燕麥米、三色米飯等，晚餐則是菜、雞肉和魚肉等。若是知道第二天會較忙，我便會一早預備番薯、雞蛋作食糧。幸好我本身不太饞嘴，因此也不太覺得辛苦，晚餐也會跟家人一起吃，大約半年時便減了40磅。」

近幾年因為疫情，Amanda說曾經有段時間覺得生活的氣氛差，像失了重心似的。於是她研究如何跟小朋友一起製作健康的麵包和蛋糕，令飲食更加健康和有趣味。同時開始多做運動，想不到這一舉動除了令她的減肥大計再下一城，更因此令她成為運動及健康飲食教練。

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「那時候剛好有朋友提議一起做運動，怎料我對運動的興趣愈來愈大，也愈做愈好。當初真的沒有想過自己會當上運動教練的，甚至可以說是一個零運動的人，加上沒有任何資歷。但是在運動的過程中，朋友們都覺得我很適合，也很有天份，於是提議我做運動教練。於是我上網參考一些運動影片，然後帶領朋友一起運動，並考取了一些有關伸展導師、體適能導師的證書，又學習拉筋、瑜伽等。」Amanda的運動事業就這樣無心插柳下一步一步走出來。

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每天做一小時運動

Amanda現時每天至少會做一小時運動，平日她跟一般家庭主婦無異，都是需要照顧家庭和小朋友，間中會教運動班。她會盡量抽出時間讓自己持續每天進行運動。

「由於老爺奶奶的家距離小朋友的學校較近，因此，兩個孩子星期一至五會在老爺奶奶家居住，但我會每天接送小朋友上學。由我的家至老爺奶奶的家大約相距2公里，我會每天早上7點出門，然後慢跑大約10分鐘去接小朋友上學。接送小朋友之後我又會慢跑10分鐘回自己的家，當中會有時間到附近的公園讓自己安靜一下，以及做運動。如果晚上有時間也會在家中舉啞鈴或做瑜伽。」

Amanda說做運動不難，但要堅持才是最大的考驗。「現在我會獨個兒去跑步，但之前其實要人陪的，初時自己跑不夠一公里已不想再跑。後來有個朋友提議不如一起做運動，我們會每天相約一個地點，為自己設立一些目標，或者提議跑不同的地方，增加運動的趣味。完成後又會一起吃東西獎勵一下自己，這都是一些不俗的方法，令自己有更多動力去持之以恒。」

另外，她指：「老爺本身也有跑步的習慣，記得女兒讀幼稚園時是他接送返學的，之後老爺便會去跑步，就是疫情時他仍然堅持，他的榜樣其實也激勵了我。」

作者：陳淑儀