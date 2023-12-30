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食用安全｜拆開電飯煲內膽　揭藏10多隻曱甴屍　女子崩潰：食咗3年「蟑螂蒸飯」【專家拆解】

食用安全 09:00 2023/12/30

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

拆開電飯煲內膽，揭藏10多隻曱甴屍，女子崩潰：食咗3年「蟑螂蒸飯」。

陰暗潮濕而溫暖的狹窄位置特別容易有曱甴躲藏。內地廣東一名女子早前拆開電飯煲清洗，赫然發現內膽底部藏有為數約10隻大型曱甴屍，驚呼吃了3年「蟑螂飯」而不自知。不少網民拆開自家電飯煲時都發現有類似情況，有本地專家就表示飯煲內部環境正好受蟑螂喜愛，想避免情況最好由源頭處理。

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飯煲內部藏10+隻小強 女子食足3年「蟑螂飯」

內地廣東省一名女網友日前於小紅書發文，指母親雖經常刷洗使用多時的電子電飯煲，但從來未有徹底拆開清潔。至近日事主決心拆機大洗，甫拆開已聞到大陣潮味，更發現電飯煲底部罅隙內藏有多隻大尺寸蟑螂屍體，部分屍體疑因遇熱「出水」，場面相當恐怖，

吃了3年蟑螂蒸飯。洗電飯煲一定要將螺絲全部擰下來。

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拆機清洗未見成效 事主決心棄舊換新

事主其後再分享拆機大洗心得，指不少人洗機時只拆開面蓋，但其實內膽下層尚有不少縫隙會被蟑螂入侵。她指拆開飯煲底部時聞到一陣酸餿味，又發現不少螺絲已然生銹。事隔數日後事主打算將零件重新裝回，發現原以為已拆洗乾淨的煲底仍藏有大量蟑螂糞便，

蟑螂屎根本清不完。準備換舊式電飯煲了。有不進蟑螂的電飯煲推薦嗎？

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不少網民對事主遭遇深感恐怖，有人拆機後果然在類似位置發現多隻蟑螂屍，又或者表示焗爐、氣炸鍋之類電器都有類似情況，令更多網民紛紛拆開飯煲檢查，當中有人「中招」亦有人力保不失，留言區儼如變成「拆煲試膽大會」。有人就表示蟑螂多少與所在地區有關，事主所住的廣東地區就是大型蟑螂出沒熱點，稱「嫁到北方後沒再見過（蟑螂）」。

蟑螂愛澱粉質溫暖位 入屋後多躲藏咖啡機電飯煲

「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受訪問時曾指出，蟑螂喜好在有澱粉質食物的地方出沒，加上由於喜歡溫暖而潮濕環境，以及多躲藏於黑暗地方如各種縫隙，故蟑螂入屋後很多時會在咖啡機、電飯煲、雪櫃後的電線藏身及產卵。

專家比較3大殺曱甴產品優劣

不少人遇上蟑螂入屋都會動用曱甴屋對付。滅蟲專家任永強接受訪問時曾經講解，「曱甴屋」能否發揮最大效用需視乎擺放位置，因此首先必須要分辨清楚蟑螂的種類，才能針對其特性放在合適位置，隨便亂放即使數量多也難見成效。

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5招防曱甴入屋

始終預防勝於治療，任永強建議日常可以做好預防措施防範曱甴入侵：

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