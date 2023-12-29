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【外賣平台】Foodpanda戶戶送修訂條文即日生效　餐廳兼與小型平台合作不失獨家優惠

社會 13:40 2023/12/29

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外賣平台Foodpanda戶戶送修訂條文即日生效，餐廳兼與小型平台合作不失獨家優惠。（資料圖片）

競爭事務委員會今天（29日）宣布，接納兩個在香港具領先地位的網上外賣平台 Delivery Hero Food Hong Kong Limited（Foodpanda）及 Deliveroo Hong Kong Limited （Deliveroo 戶戶送），按《競爭條例》第60條作出的承諾。在接納承諾後， Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送將修訂它們各自與合作餐廳訂立的協議，釋除了競委會對這些協議有可能違反《條例》下第一行為守則的疑慮。

隨着承諾今天生效，為期3年，並設有匯報機制，以確保平台遵守承諾。由即日起，餐廳無論是與多於一個網上外賣平台合作，或是在自家銷售渠道及其他平台訂定其餐點價格時，都可享有更大自由。

截至2023年12月29日，共有5個提供外賣送遞服務的網上平台在香港營運，當中包括 Foodpanda及Deliveroo戶戶送。競委會早前的調查發現，上述兩個平台與合作餐廳所訂立的協議，當中某些條文可能妨礙新晉或小型平台進入市場及擴張業務，及／或削弱市場競爭。由於這兩個平台在網上外賣送遞市場內，各具一定程度的市場權勢，競委會認為，這些安排會令餐廳以至消費者無法享受到有效競爭所帶來的好處。

為釋除競委會因該調查所引起的疑慮，Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送各自提出以下承諾：

(i) 修訂條文，讓餐廳與新晉平台及／或小型平台合作時，不會失去與 Foodpanda 或 Deliveroo 戶戶送獨家合作時所享有的商業誘因（例如較低的佣金率）；

(ii) 修訂條文，讓與 Foodpanda 或 Deliveroo 戶戶送獨家合作的餐廳，可更容易轉為同時與其他網上外賣平台合作；

(iii) 刪除阻止餐廳在自家銷售渠道，及／或（只涉及 Foodpanda）在其他互相競爭的網上平台，向消費者提供較低餐點價格的條文；及

(iv) （只涉及 Foodpanda）刪除要求餐廳在採用 Foodpanda外賣送遞服務時，須同時使用其外賣自取服務的條文。

Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送將在承諾生效 90 日內，對現有協議作出所需的修訂，並通知其合作餐廳。 與此同時，與 Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送合作的餐廳，由今天起可自由選擇與小型外賣平台合作。

不過，競委會補充，根據現有資料，包括由不同外賣平台所提供的訂單價值數據，競委會得出的結論是，由美團營運的網上外賣平台 KeeTa，目前在本地網上外賣送遞市場的佔有率超過 10%，所以不會被視為小型平台。因此，Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送仍可要求與其達成獨家合作的餐廳，不得與 KeeTa 合作。

競委會行政總裁畢仲明表示，經網上外賣平台訂購食物已成為全球趨勢，特別是自新冠疫情以來，有關趨勢更越見明顯。透過接納 Foodpanda 及 Deliveroo 戶戶送所作出的承諾，競委會踏出了重要一步，為網上外賣送遞市場的現有企業及有意進入該市場的企業，維持一個公平的營商環境。這亦符合競委會優先關注影響民生及 數碼經濟個案的策略。 接受承諾有三大好處。

畢仲明續指，對餐廳而言，與小型平台合作及訂定堂食和其他外賣渠道的餐點價格時，可享有更大彈性；與此同時，新晉及小型平台亦可與更多餐廳合作，並擴大其網絡。而外送平台之間的競爭加強，最終亦會為消費者帶來好處，包括更多選擇， 及可能帶來較高的服務水平和較低的餐點價格。

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責任編輯：陳麗娜

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