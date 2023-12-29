新聞女王丨張家妍訪問兩大影帝晒標準普通話　李施嬅首會偶像梁朝偉：很緊張

▲ 李施嬅變身「張家妍」訪問偉仔跟華仔。

早前播映的劇集《新聞女王》贏盡口碑與收視，當中飾演SNK新聞主播「張家妍」的李施嬅，被讚演技不遜於Man姐佘詩曼。

日前電影《金手指》於北京舉行首映禮，李施嬅代表電影冠名品牌方向兩大影帝提問，有內地網民將片段上載小紅書，只見施嬅化身「張家妍」訪問梁朝偉和劉德華，淡定表現獲內地網民讚賞。

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▲ TVB劇集《新聞女王》。

新聞女王丨變身「張家妍」訪問影帝

片段中，見到拿著咪的李施嬅站於採訪區發問，她以黑白配西裝主播look示人，起初李施嬅對阿Sa說：「真的很羨慕你，可以跟我所有偶像合作。」

接著李施嬅向兩大影帝提問，她先問偉仔：「程一言在股票市場痛失兩百億，我覺得演員都是很理解角色的心態，想問梁朝偉先生對這件事有甚麼看法？」

其後偉仔答道：「他是利用這些漏洞去賺錢，對我來說，他只是利用才智去賺錢，但在角色的角度看，我只不過是一個商人，若不是碰到那麼大的威脅的話，不一定會有這樣的結果。」

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新聞女王丨獲內地網民讚普通話專業

接著，李施嬅問在《金手指》演廉署調查員的劉德華，對於追捕「程一言」達15年之久的原因，稱：「沒可能是一個愛字吧，是甚麼信念讓他支撐這麼多年去追捕一個人？」

華仔即回答：「這跟我們自己的生活一樣，只要我們找到一個夢想，這夢想就是他犯了錯，我覺得必需要將他繩之於法，但是我一路都未有成功，堅持是應該吧，這是我們保持執法的底線。」

全程用普通話發問的李施嬅被讚說得很好，有網民更大讚：「緊張又小心翼翼但不失專業的張家妍。」，甚至有網民建議李施嬅主力在內地發展。

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事後李施嬅接受內地網媒訪問，她直言是梁朝偉的粉絲，更難掩喜悅：「我第一次見他，所以剛才真的比較緊張，而且我覺得他每個眼神也有戲，他年青時演技很好，但現在經歷多了，連呼吸也在做戲，很厲害。」

施嬅笑稱並不貪心，只要跟其中一位影響合作已很開心，說：「若其中一場戲能跟他對戲已經感幸運，今日第一次見他，感覺就如一個小粉絲一樣。」

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