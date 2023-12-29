金手指丨劉嘉玲契仔胡皓康盡得父親胡軍靚基因　出席首映捧契爺梁朝偉新片

▲ 嘉玲姐的契仔胡皓康只15歲已長得十分高大。

梁朝偉與劉德華日前到北京出席電影《金手指》首映禮，並在戲院分享拍攝點滴及接受觀眾提問。劉嘉玲亦有隨丈夫到北京，並在今日（12月29日）於個人IG上載丈夫偉仔與華仔在當日首映活動「派心心」的照片，嘉玲姐更幽默地扮呷醋寫道：「此地無語🙄」

另外，嘉玲姐又在IG以story方式分享活動時所拍照片，其中一張照片是與一位少年合照，嘉玲姐寫道：「一晃眼一米八」而這個高大的小鮮肉正就是她的契仔胡皓康。

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出席首映撐契爺

胡皓康當日有出席《金手指》北京首映禮，坐在觀眾席的他在提問時間時，稱契爺梁朝偉為「梁老師」問：「你演的這個角色是（我）在所有的電影角色裏最喜歡的一個，因為您的演技特別的好，彷彿把香港整個在那個年代都從一個角色上演繹出來了。」偉他聽即甜笑起來。

現年只15歲胡皓康身高已180cm，可說盡得父親DNA，因為其父正是內地著名演員胡軍，而胡軍身高為184cm，看來還在發育的胡皓康應將高過爸爸。

胡皓康在7歲時曾與爸爸胡軍齊參與拍真人騷《爸爸去哪兒3》，而他在2015年上契做劉嘉玲契仔，當年嘉玲還贈金飯碗及金筷子給契仔，據悉價值達30萬元。此外，甚至傳她將豪華別墅過戶給契仔，不過此事當事人沒有承認。

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