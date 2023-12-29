【隱瞞欺詐】涉瞞物業非自住騙按揭貸款　保險代理兒子被控欺詐明年2月再訊

▲ 涉瞞物業非自住騙按揭貸款，保險代理兒子被控欺詐明年2月再訊。（資料圖片）

女保險代理涉隱瞞報物業已出租，誘使銀行不向她追討須符合自住規定而獲批的8成按揭貸款，涉款逾800萬元，早前被廉署起訴欺詐罪。廉署獲律政司進一步法律意見後，日前落案起訴女保險代理的兒子1項欺詐罪，案件今（29日）於東區裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至2024年2月15日再訊，以候轉介區域法院文件，被告准以1萬元保釋候訊。

被告劉匡哲（23歲，報稱私人導師），被控1項欺詐罪，控罪指他於2020年8月 12日至2021年9月20日

期間，在香港連同黃顯寧藉作欺騙，即沒有通知中信銀行（國際）有限公司，有關九龍常盛街28號皓畋1座某室的佔用情況有所改變，並意圖詐騙而誘使中信不行使權利，要求償還就該物業有關該2人獲批的部分或全部按揭貸款及或誘使中信不施加其他條件（包括上調利率），導致2人獲得利益，或導致中信蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

資料顯示，被告的母親黃顯寧（48歲），報稱保險代理，早前已被控2項欺詐罪，昨（28日）於區域法院應訊時暫時毋須答辯，案件押後至2024年3月7日再提訊。

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記者：林育慧