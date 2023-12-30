工業意外｜紮鐵爸爸遭飛鐵擊傷斷尾龍骨　公司自行用天秤吊落樓送院　兒子批地盤不報警

紮鐵爸爸地盤工傷，兒子痛斥公司不報警！TVB節目《東張西望》日前一集報道，一名紮鐵工在聯合醫院一個地盤意外被飛鐵擊傷，導致尾龍骨斷裂和「爆肺」，然而涉事工程公司未有即時報警，自行以天秤將他吊回地面送院，兒子質疑恐令父親造成「二次受傷」，並質疑拒報警為隱瞞事件。對此，醫管局昨晚（29日）表示十分關注事件，已責成承建商徹查，亦已就事件報警。

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事發在上周三（20日）下午約3時半至4時半期間，從事紮鐵40多年的黃先生在聯合醫院一個地盤發生意外，被一條鐵從背後壓傷，導致尾龍骨斷裂、肺部嚴重受傷，目前仍無法進食，他形容「嗰條柱由邊度飛過嚟我唔知，打到我都郁唔到，幾百人睇住我，用天秤吊緊落嚟，吊去平台」，對此黃先生的兒子擔心會造成「二次受傷」，

「因為你咁大力打落個背脊度，而且碎埋骨，咁你唔知用咩手法令到我爸爸可以落到樓，我覺得好誇張囉件事。」

家屬質疑無即時報警

涉事公司日前（27日）才向勞工處呈報，惟黃先生的兒子質疑為何發生意外後，公司沒有即時報警，「咁嚴重件事，點解唔報警呢，因為你始終傷到入邊又爆肺又斷骨，咁大件事冇可能冚到，如實去報，其實我覺得都唔使搞咁多嘢，你報上去，起碼保障我老竇係因為你個地盤而受傷，同埋佢係後面畀人用鐵打落嚟，唔係佢自己去整親！」家屬隨後雖然自行報警，但警方指未有即場報警已「太遲」。

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黃先生現時情況穩定，已由深切治療部轉到外科病房，但康復之路仍然漫長。家屬希望聯絡涉事公司，對方卻一直沒有回覆，至1周後他們才收到公司代表來電，惟黃先生的兒子稱一直無法得知事發經過，故曾在Facebook群組發文，希望尋找目擊者及事發片段，卻被涉事公司要求刪除帖文，

「其實我唔明點解刪嚟做咩囉，其實我都係想搵個真相出嚟啫，我希望可以清楚知道我老竇究竟係點解會受傷，同埋點解會可以喺咁高嘅樓面，即刻可以搬到佢落嚟，而且唔報警嘅情況下，係咪有專業人士在場？」

節目主持向涉事公司查詢，公司安全代表阿俊回覆指已集齊資料通報勞工處和保險公司，問及當時為何未有即時報警，他解釋是因為「地盤喺醫院隔籬」，又指是根據地盤指引處理，強調當時確保黃先生安全才把他送院。

醫管局：已責成承建商徹查及解釋

對於事件，醫管局昨晚發新聞稿表示，前日（28日）從傳媒報道得悉，一名受僱於基督教聯合醫院擴建工程承建商的地盤工人，12月20日工作期間發生意外受傷入院。醫管局得悉事件後，已即時責成有關承建商徹查及提交詳細報告，同時要求承建商解釋，為何在事發後未有按既定程序向醫管局及基督教聯合醫院詳細通報事件。

醫管局又下令承建商暫停該地盤涉事範圍內的重型建築工序，包括吊運重物工序，直至採取有效安全措施，確保地盤工人的安全。醫管局表示十分關注事件，已責成承建商嚴肅跟進，亦已就事件報警，會全力配合警方及勞工處的調查。



至於受傷的63歲工人，目前於伊利沙伯醫院留醫，情況穩定。醫管局向該工人及其家屬致以慰問，會繼續為他們提供適切協助。

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