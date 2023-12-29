時尚速報丨Jil Sander重投香港市場　圓方開專門店刺激消費

▲ 白恤衫是品牌其中一個招牌項目，名為「7 Days Shirts」，意指白恤衫以一週 7 天中的每一天來命名，隨着周末臨近，白恤衫的版型逐漸柔化和擴展，包括口袋、前胸貼片、箱形背褶等，所有白恤衫均用上珍珠貝母鈕釦，並綴以 Jil Sander 品牌標誌刺繡。（售價待定）（圖片由品牌提供）

市道不景氣，港人北上消費，今天的香港在消費和購物上的而且確少了些衝擊，就連新店開設亦寥寥可數，不過，最近有一時裝品牌靜悄悄重新回到本地市場開設專門店，這個名字不就是簡約女皇Jil Sander。

香港人對Jil Sander這個名字應該不會感到陌生，事關她與UNIQLO合作的+J系列，每次推出都成為大家搶購的目標。

▲ 新店開幕找來影星或歌手助陣是必然的事，這一次有張敬軒。（圖片由品牌提供）

不過，這位簡約女皇自2013年三度離開由自己一手創立的同名品牌後，今天的Jil Sander已經成為Only The Brave（OTB）時裝集團所擁有（OTB集團主席Renzo Rosso旗下擁有Maison Margiela和Diesel等多個時裝品牌）。

他於2021年從東京的服裝集團Onward Holdings Co. Ltd.收購品牌後，向外間表示會忠於品牌始創人Jil Sander所建立的簡約主義路綫，他說：「我一直非常敬佩Jil Sander，盡管品牌歷經多次易主，但始終忠於創始人的願景而努力，我們也會許下承諾將其標誌性的簡約主義延續下去。」

▲ 大家或許對鍾雪瑩仍然陌生，她於 2020 年主演電影《殺出個黃昏》，憑該電影獲得香港電影金像獎最佳新演員與最佳女配角的提名，今年憑電影《填詞 L》入圍金馬獎最佳女主角提名。（圖片由品牌提供）

今天的Jil Sander由Luke和Lucie Meier夫婦檔設計，其實他倆已經在品牌踏入第7個年頭，兩者分別以前都曾經為Dior和Supreme當過設計師。

因此，今天的Jil Sander縱使「簡約」兩字仍然是品牌的金漆招牌，但在設計細節上亦流露一點的街頭服感覺，對於今天不少時裝品牌都要推出數件設計誇張，兼且顏色艷麗的服裝來取悅社交媒體造就話題性，他倆對此不以為然：「這些就是我們的創作，如果你喜歡它，很好；如果你不喜歡，那也沒有關係。」

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這一種創作上的「任性」，可不是每個時裝品牌的母公司都可以欣然接受，或許Renzo Rosso是一個例外。

不過，Luke和Lucie Meier簡約之路在今天絕對並不易行，君不見天價的美國品牌The Row、剛復出的Phoebe Philio、甚至市場上量產型的COS都是同道中人，Jil Sander要闖出一片天，還須多加把勁。

地址：圓方商場2098店（9318 3780）

記者:何偉雄

