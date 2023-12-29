時尚速報丨Jil Sander重投香港市場 圓方開專門店刺激消費
市道不景氣，港人北上消費，今天的香港在消費和購物上的而且確少了些衝擊，就連新店開設亦寥寥可數，不過，最近有一時裝品牌靜悄悄重新回到本地市場開設專門店，這個名字不就是簡約女皇Jil Sander。
香港人對Jil Sander這個名字應該不會感到陌生，事關她與UNIQLO合作的+J系列，每次推出都成為大家搶購的目標。
不過，這位簡約女皇自2013年三度離開由自己一手創立的同名品牌後，今天的Jil Sander已經成為Only The Brave（OTB）時裝集團所擁有（OTB集團主席Renzo Rosso旗下擁有Maison Margiela和Diesel等多個時裝品牌）。
他於2021年從東京的服裝集團Onward Holdings Co. Ltd.收購品牌後，向外間表示會忠於品牌始創人Jil Sander所建立的簡約主義路綫，他說：「我一直非常敬佩Jil Sander，盡管品牌歷經多次易主，但始終忠於創始人的願景而努力，我們也會許下承諾將其標誌性的簡約主義延續下去。」
今天的Jil Sander由Luke和Lucie Meier夫婦檔設計，其實他倆已經在品牌踏入第7個年頭，兩者分別以前都曾經為Dior和Supreme當過設計師。
因此，今天的Jil Sander縱使「簡約」兩字仍然是品牌的金漆招牌，但在設計細節上亦流露一點的街頭服感覺，對於今天不少時裝品牌都要推出數件設計誇張，兼且顏色艷麗的服裝來取悅社交媒體造就話題性，他倆對此不以為然：「這些就是我們的創作，如果你喜歡它，很好；如果你不喜歡，那也沒有關係。」
這一種創作上的「任性」，可不是每個時裝品牌的母公司都可以欣然接受，或許Renzo Rosso是一個例外。
不過，Luke和Lucie Meier簡約之路在今天絕對並不易行，君不見天價的美國品牌The Row、剛復出的Phoebe Philio、甚至市場上量產型的COS都是同道中人，Jil Sander要闖出一片天，還須多加把勁。
地址：圓方商場2098店（9318 3780）
記者:何偉雄