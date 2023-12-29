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樂壇頒奬禮丨3個聽廣東歌的理由　90後依會聽劉德華Beyond?

娛樂 17:30 2023/12/29

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

叱咤樂壇流行榜頒獎典禮將於1月1日舉行。（商台照片）

兩大樂壇頒獎禮--新城《勁爆》及商台《叱咤》即將舉行，早前電台展開的一連串投選活動掀起一股「尹光熱」，令廣東歌樂壇再度受關注。

本地獨立樂隊「開鎖佬」，團員由大雄、阿冬、Harry、Tom、阿東等5位90後年輕人組成，他們各人對廣東歌

近年外國流行音樂文化大行其道，不少樂迷轉聽英文歌，韓文歌等外語音樂。雖然「開鎖佬」5位成員都有聽外語歌的習慣，但他們仍會堅持聽廣東歌。

樂隊「開鎖佬」由五位90後年輕人於2017年組成。

他們認為廣東話始終是母語，不需再另行繙譯就能清楚理解內容，而且他們創作歌曲時，都以廣東歌為主，除希望繼續推動廣東歌發展，又能夠直接了當地表達情緒，藉此幫助樂隊連繫社會。

最欣賞張敬軒陳蕾

現今廣東歌樂壇人才濟濟，要數到樂迷最喜愛的歌手時，答案理應有所不同，問到「開鎖佬」5位成員誰是他們最喜愛的歌手時，答案竟不約而同是張敬軒和陳蕾！

張敬軒和陳蕾，都甚受年青樂迷歡迎。

首先他們分別認為張敬軒出道多年，歌唱實力雄厚，有一定影響力；加上他出品包含不少信息和心思。成員Harry更認為張敬軒經常提攜後輩，落力推動本地樂壇發展，認為張敬軒是「新樂壇一哥」。

至於女歌手方面，他們皆認為陳蕾都是心目中最喜愛的歌手。「主要因為陳蕾的歌曲作品較多元化，題材並不只是圍繞愛情，例如《下流社會》，《伸縮自如的愛》等都包含對夢想，社會的追求。為廣東歌樂壇帶來新元素新風格。」從5位90後年輕人所得出的結果，或許就是《叱咤》的賽前預測吧⋯⋯

樂迷指軒公已是一哥。

廣東歌影響力

五位受訪「90後」自小有聽廣東歌的習慣，廣東歌對大雄和阿冬的影響尤為深遠。廣東歌可謂大雄接觸音樂的第一步，他自小就經常跟家人唱K，而且家人從事音樂行業，他受到薰陶漸漸喜歡上唱歌，長大後更因此開始夾band。

雖然大雄近年轉聽英文及日文歌，但他認為近年的廣東歌相比以前多了不少曲風，編曲比較豐富，而且樂手的技術相較以前好，因此吸引他重投廣東歌的懷抱，藉此學習當中技巧，增進自己。

阿冬自小亦受到薰陶，他的家人會於家中長期播放古巨基、陳奕迅、張學友、劉德華的歌曲，因此長大後更特意找一些能夠接觸音樂的工作，現時阿冬就於琴行工作，負責日常店務及教班工作。

阿冬透露於琴行工作時會接觸到不少藝人，他會藉此與藝人交流廣東歌的創作理念和彈結他的心得。

聽劉德華Beyond

這5位90後的年輕人，接觸90年代香港歌手的機會不多，但成員阿東和Tom都「投爸爸所好」。阿東表示︰「雖然跟爸爸有年代差異，但由於他很喜歡劉德華，經常會在家聽對方的歌，故因此受到薰陶。」

而且他希望與爸爸有連繫，所以只要首歌好聽，都會有聽劉德華的習慣。他透露長大後更不時與爸爸Jam歌，曲目是二人的飲歌——劉德華的《17歲》，可見廣東歌是父子的相處橋樑之一。

許冠傑仍受90後認識。

Tom就表示自己十分欣賞Beyond，尤其是主音黃家駒。「Beyond的作品寫實貼地，能夠反映當時社會的問題。歌曲作品歷久常新，即使放於現今社會亦非常貼切。」因此他覺得廣東歌有着反映社會現況的功能。

另外，Harry就認為許冠傑開創廣東歌的先河，歌詞又寫得優美，而且因爸爸很喜歡許冠傑，所以對其作品都有特別的感覺。

相反，大雄較少聽90年代歌曲，他解釋道︰「90年代歌曲，經會會邀來日本人做音樂班底，甚至改編日文歌，與其聽滲有日本元素的廣東歌，倒不如直接聽原版的日文歌。」

廣東歌發展的障礙

5人自2017起組成樂隊「開鎖佬」，對發展廣東歌有着不同見解和感受。他們認為現時在香港發展音樂不被鼓勵，例如在街頭進行busking經常被投訴，甚至被趕走。要是不想被趕走，就需向相關部門逐次申請「街證」，過程較繁瑣。

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另外，「開鎖佬」作為地下樂隊都希望能夠為廣東歌出一分力，他們經常創作不同風格的廣東歌，希望帶出更多新元素。Harry認為本地樂迷應抱持更開放的態度接受不同類型的廣東歌，才能使本地樂壇持續百花齊放。

此外，樂隊為求進一步發展音樂事業，在缺乏政府實質支援下，只能靠商演、參加各類型音樂比賽，教班等增加曝光率和工作機會。由此可見，要令廣東歌得以持續發展，必須先正視以上問題。

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記者：傅承嘉

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