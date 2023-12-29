時尚速報｜《咒術迴戰》跨界時裝品牌　最強動漫+山本耀司穿上身

▲ Ground Y X 咒術迴戰系列在網上一推出立即售罄，還是提議大家有機會往東京的專門店購買，售價來得更是便宜。（長袖恤衫約 $8,055 / theshopyohjiyamamoto.com）

談當前人氣最強的日本動漫，如果你的答案還是《鬼滅之刃》的話，似乎你已經落後得很，因為由漫畫家芥見下下創作的《咒術迴戰》大有軍臨城下之勢，除了全球收視報捷外，在港更剛舉行《咒術迴戰展》，加上和漫畫合作的時裝單位陸續有來，包括時裝大師山本耀司等，風頭一時無兩。

因為串流平台如Netflix的興起，不少來自韓國和日本的影集都可以在歐美得掀起熱潮，在日本方面，最強的軟實力當然是動畫，近年因為出色的動畫版本。

而將本是繪得不怎麼了得的原著漫畫帶上銷量高峰的，除了大家熟悉的《鬼滅之刃》外，還要數到今天在東京和大阪大街小巷均可找到其影蹤的《咒術迴戰》。

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《咒術迴戰》在2020年10月首播，只是播映了3個月就已經登上日本網上點播平台該年總觀看人次前茅，當中的成功原因，MAPPA製作公司可說是功不可沒（該公司包攬了近年大熱的《進擊的巨人Final Season》和《鏈鋸人》等大熱作品）。其流麗的電腦動畫特效和不拖泥帶水的動作場面，均叫人看得目瞪口呆。

而隨着《咒術迴戰》的「澀谷事變」去到故事尾聲，刻下有不少時裝品牌都乘時推出產品在市場上分一杯羹。

▲ 該系列走中性路綫，男女合穿。（Tee約 $1,686 / theshopyohjiyamamoto.com）

隨手拈來曾經和這動漫合作過的品牌多不勝數，過去計有UNIQLO的UT系列、Dolce & Gabbana、Beams、今天剛推出的Yohji Yamamoto副綫系列Ground Y和美國的帽子品牌New Era等。

雖然設計上離不開將動漫人物變成印花圖案移植於服裝身上，但配搭上Yohji Yamamoto一貫的oversized黑色服裝，別有另一番味道。

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產品查詢：Human Optic（9753 2579）、New Era（2321 8929）、theshopyohjiyamamoto.com

記者:何偉雄

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