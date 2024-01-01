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小兒便秘｜留神孩子排便愛哭鬧　中醫拆解小兒便秘3大類型　按摩1穴位紓緩+慎吃兩食物

醫生診症室 09:40 2024/01/01

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小兒便秘是兒科中常見的疾病，主要表現為排便時間延長、間隔增加和糞便乾硬等症狀。有時也會出現排便次數減少和伴隨腹脹腹痛的不適感。如果家長觀察到小兒在排便時有不適感，甚至出現哭鬧，這可能意味著小兒存在便秘問題。如果小兒反復出現便秘，可能會影響腸道的消化和吸收功能，進而影響食欲，對生長發育產生不良影響。此外，大便硬結還可能引起肛門疼痛和肛裂，使小兒產生恐懼心理，對心理健康造成負面影響，形成惡性循環。

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TOPick診症室｜產後腹脹肚皮鬆弛小心腹直肌分離　醫生拆解成因症狀+教1招自測

治療小兒便秘的首要步驟是確定病因，排除器質性問題。對於功能性便秘，中醫治療可以取得良好效果。從中醫的角度來看，小兒便秘與肝、脾、腎的關係密切，主要的病機可以分為飲食損傷、陰津不足和氣血虧損等方面，臨床上需要注意辨別實證和虛證。實證多表現為輕度病情和短暫病程，大多見口苦口臭、睡眠質量下降和食欲下降等症狀。虛證則病情較重，病程較長，患兒大便未必乾燥，但常伴有排便不順暢、全身氣虛和血虛的症狀。

中醫根據小兒的不同症狀進行個體化的治療。例如，積食是最常見的病因之一，飲食不節可以損傷脾胃，導致小兒脾胃運轉困難，表現為腹脹、食欲下降、噯氣和口臭等。對於氣滯型便秘，可能出現胸脅脹悶、排便不暢和脾氣易怒等症狀。燥熱型便秘則可能伴有腹痛、小便黃和口乾口臭等。對於虛證型便秘，可能伴有易感疲勞、臉色蒼白、不喜運動和說話等症狀。根據不同的症狀，臨床上可以使用不同的中藥方劑治療。

除了中藥治療外，按摩也可以幫助治療。例如，可以按揉患兒的足三里穴，該穴位位於膝蓋下約四橫指、脛骨旁開一橫指處。患兒和家長可以用指腹按摩小兒的足三里穴，每次按摩約5分鐘，可以刺激腸道蠕動，促進排便。此外，適當調整小兒的飲食結構也是很重要的。增加膳食纖維攝入，例如蔬菜、水果和全穀類食物，有助於促進腸道蠕動。同時，要注意避免給小兒過多的精緻食物和高脂食物，這些食物容易引起便秘。

此外，充足的水分攝入也是維持腸道正常運作的關鍵。餵食母乳或配方奶的嬰兒應該確保足夠的水分攝入。對於較大的小孩，每天飲用足夠的水也是很重要的。鼓勵小孩每天喝足夠的水，可以幫助保持腸道內容物的柔軟度。

最後，建立良好的排便習慣也是預防和治療便秘的關鍵。固定的排便時間可以幫助培養小兒的腸道節律，以及形成正常的排便習慣。養成每天固定的排便時間，例如在早餐後或晚餐後，鼓勵小兒在這個時間段內上廁所。同時，提供一個舒適和安靜的環境，讓小兒在上廁所時感到放鬆和舒適。

綜上所述，中醫治療、按摩、飲食調整和良好的排便習慣是治療小兒便秘的綜合治療措施。如果便秘情況持續或加重，建議尋求醫生或兒科專家的專業建議和指導。

上述的中醫治療方法因患者個人體質情況有異，建議先諮詢註冊中醫師。

撰文：譚伊淳醫師（香港防癆會-香港大學中醫教研中心（南區）註冊中醫師）

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