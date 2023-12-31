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血脂過高｜30歲男狂嘔肚脹如孕婦　醫生抽出「牛奶血」保命　兩飲食習慣致患胰臟炎

都市病 10:00 2023/12/31

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福建一名30多歲網約車司機早前因肚痛、嘔吐不止求醫，醫生在治療期間更從他的體內抽出3公升的「牛奶血」。他最終證實患上急性胰臟炎，更需要在深切治療部留醫逾20天才令病情轉趨穩定，醫生估計病因與患者日常不良的飲食習慣有關。

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心跳每分鐘超140次

綜合內媒報道，30多歲的王先生早前因肚痛、嘔吐及腹漲問題到醫院求醫，事後證實患有急性胰臟炎，血脂、脂肪酶、澱粉酶等指標偏高。由於情況持續未見好轉，他其後再被轉送至廈門大學附設中山醫院的深切治療部。

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醫生進行檢查時發現，王先生的胰臟炎病情相當危急，不但心跳每分鐘超過140次，漲得如孕婦般的肚子壓下去時有明顯疼痛感，腰圍足足有115厘米（約45.2吋），另出現腎功能受損、呼吸衰竭、代謝性酸中毒等併發症，肌酸酐指標超過200μmol/L，超出41-81μmol /L的正常值。

醫療團隊立即為他進行血漿置換降低血脂，期間抽出的血漿足足有3公升，由於血脂過高，抽出的血液為呈現乳白色的「牛奶血」。經過20多天的治療，王先生病情終於轉危為安，從深切治療部轉至普通病房繼續治療，腎功能、呼吸功能也逐漸恢復，目前已經出院。

飲食不規律、口味油膩觸發病情

醫生分析指，王先生的胰臟炎是由高三酸甘油脂引起，極可能與其不良的飲食習慣有關。醫生表示，王先生體型偏胖，由於職業原因飲食不規律，而且口味偏油膩，這些綜合因素極可能成為觸發病情的誘因。

醫生又提醒，高血脂引起的胰臟炎多發生在青壯年，通常發病急、進展快、死亡率高，因此建議高血脂患者不能「大吃大喝」，盡量清淡飲食及使用植物油烹飪，少吃或不吃動物內臟，多吃雞肉、魚肉等蛋白質含量高的「白肉」，適當進行運動鍛煉，在醫生指導下服用降血脂藥物。

酗酒、血脂過高易致胰臟炎

本港腸胃肝臟科專科醫生張世華曾表示，酗酒、血脂過高與膽結石是常見引發急性胰臟炎的原因，另外病毒感染、藥物影響亦可能會引發此病。

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張世華醫生指出，患者會出現腹痛、進食困難、嚴重可導致急性糖尿病，及併發胰臟壞死、胰臟假性囊腫，如再受到細菌感染，更可危及性命。

急性胰臟炎患者的年輕層會視乎病因而有所差異，張醫生表示由膽結石引發的多為年紀較大，約60至70歲的人士；由酗酒和藥物影響引發的為中年人士為主，約在40歲前後。如患上急性胰臟炎應先清楚病因，針對病因作出相應治療及改善生活習慣。

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