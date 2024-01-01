珍惜生命｜青年點外賣留心酸遺言　「最後一頓飯吃完就上路」　餐廳老闆一舉動成功救命

安徽一間餐廳近日收到一張外賣訂單，顧客特別標註一句疑似遺言：「最後一頓飯了，吃完就上路了」。店家老闆察覺異樣後即透過外賣平台安撫對方，並在外送員送餐前報警，最終消防上門成功救起該名年僅20多歲、企圖輕生的青年。

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老闆：舉手之勞

綜合內媒報道，該名顧客在外賣訂單的備註欄上，留下「最後一頓飯了，吃完就上路了，能不能做好吃一點，飯熱一點，人間不值得。」餐廳老闆見狀大為憂慮，直覺對方有輕生念頭。

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老闆於是立即根據外賣訂單資料致電對方，但一直沒人接聽，其後再透過外賣平台向顧客傳訊息，但對方僅不斷重複表示吃完就上路。他隨即加以勸解，希望對方可打消輕生念頭，同時在外送員送餐前報警。

最終經消防員接報破門後，成功救下一名年僅20多歲、企圖輕生的青年。老闆事後表示：

「不管他是不是在開玩笑，報個警傳訊息關心他，都是我舉手之勞的事......其實有時候想不開，可能人就沒了。」

事件亦引起網民熱議，網民紛紛大讚老闆見義勇為，紛紛表示：

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持續出現3大症狀恐患抑鬱症

本港精神科專科醫生鄧萬豪曾接受訪問指，遇上壓力或挫折，難免會出現負面情緒，假如情緒受到長期壓抑，恐會誘發抑鬱症；惟不少人面對困境時，難以分辨自己只是心情不佳，或是已經患上抑鬱症。鄧醫生表示，假如患上抑鬱症，患者或持續兩周出現以下3大核心症狀：

持續廣泛情緒低落：連續兩星期或以上，對生活大部分事情感到哀傷、情緒低落

生活失去動力：經常感到失去動力，對生活中的一切事情都提不起勁

經常感到疲倦：經常覺得疲倦、能量嚴重不足

此外，患者亦會出現失眠、胃口欠佳、體重下降、集中力及記憶力變差等身體變化；久而久之，更會出現許多負面想法，導致病情加劇。假如生活中已出現失眠，伴隨情緒、焦慮症狀等，狀況已嚴重影響自己的日常生活、精神狀態及集中力，建議應盡早求醫。

抑鬱症惡化尋死徵兆

本港精神科專科醫生陳仲謀曾接受訪問指出，抑鬱症患者只要定期食藥複診，絕大部分都可以痊癒，但部分病人如再遇上重大打擊、自行停藥則有機會惡化。如何察覺抑鬱症患者有自殺傾向，陳仲謀指，除了長期失眠及對所有事情失去興趣和動力外，比較明顯是病人會在言語間透露尋死念頭，例如提到「唔想做人」、「做人無意思」等，而且會寫下遺言、遺書，默默地安排身後事，「例如將貓狗安排畀人照顧，將銀行卡、密碼交託畀家人等等」。除此以外，家人還可留意一個小細節：

「有一個很多人都會忽視的細節，就是抑鬱症患者，在家中突然『行唔安坐唔落』，不停在家中踱步『坐唔定』，而且表現得非常痛苦，這情況過往經常出現，反映他的病況可能已經很嚴重。」

一句說話恐有反效果

當抑鬱症患者情緒低落時，很多時家人、朋友都會不斷說鼓勵說話。陳仲謀提醒，部分說話或會帶來反效果。他舉例指，很多時家人在勸慰時會對病人說「堅強啲」、「放鬆啲」、「好小事」，然而這些指導性、批判性說話，反而有機會病人情緒更差，「有些病人會覺得『咁小事我都應付唔到，即係我更加無用』。」他建議此時親友應避免給予太多意見，「以耳代口」充當聆聽者，讓其抒發情感，去了解病人的內心感受，並表示理解和體諒。

防止自殺求助熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

撒瑪利亞會24小時多語服務：2896 0000

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署熱線：2343 2255

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會：3512 2626

協青社青少年服務熱線︰9088 1023

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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