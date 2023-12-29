一字總結2023年　你會選什麼字？

▲ 民建聯公布「香港年度漢字評選2023 」活動詳情。（民建聯圖片）

2023年轉眼已來到年尾，如果用一個字總結全年，你會選什麼字？民建聯今日公布十個候選漢字，市民可在「興、運、選、民、簡、旅、夜、守、復、治」選出一個，最能反映今年的感受或社會狀況的「年度漢字」。

參與投票的市民，更有機會獲得華為Mate 60 Pro （256GB）或價值300元的惠康現金券。市民可於2024 年1月2日至2月1日，透過民建聯「微信公眾號」評審委員會進行投票。

民建聯副主席、立法會議員陳學鋒與三名候任區議員葉傲冬、陳壇丹、施彬彬今日見記者，講解這十個候選漢字。其中陳學鋒就話，自己心水漢字是「興」，他希望市道興旺延續至2024年。葉傲冬和陳壇丹亦同樣心儀「興」字。施彬彬則認為，今年印象最深刻是復常，傾向選擇以「復」字代表2023 年。

▲ 陳學鋒心儀「興」字。（民建聯圖片）

其餘8個漢字分別代表什麼？陳學鋒就解釋：「民」字指完善地區治理後，民生要重點改善；「運」指今年港隊在世界大學生運動會和杭州亞運會取得好成績；「選」則代表本港今年的區議會選舉，是完善地區治理最後一步。

葉傲冬就話，「民」代表完善地區治理後，民生要重點改善；「簡」則指簡便、簡約的生活，例如興建簡約公屋，讓更多人可更快上樓；而今年亦是社會復常的一年，「旅」則代表旅居旅行，是復常後的常見活動。

陳壇丹說，本港十八區都有夜繽紛活動，「夜」代表搞好夜經濟活動；「守」指的是完善地區治理後，地區治理架構都是愛國愛港人士，共同守住國家安全。施彬彬表示，「治」則代表安定太平，代表國安法實施後國安得到保障，市民生活回復正軌。

民建聯自2013 年就開始舉辦「香港年度漢字評選」，希望透過活動讓大家觀察和反思社會現況，並用一個字去概括對過去一年的觀感；同時藉此弘揚中國文化，宣揚漢語內涵豐富、言簡意賅及高度濃縮的特性。

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