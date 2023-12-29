丈夫出軌︱內地工作丈夫自爆出軌兼有小孩　港妻拒離婚：留住正室名份做交易

▲ 丈夫自爆出軌兼生埋B，港妻感到難以接受。（iStock圖片，非當事人）

揭發丈夫出軌兼與有非婚生子女，對妻子而言實是沉重的打擊。有港妻於網上討論區發文指，結婚20年的丈夫突自爆出軌，不但在內地養了小三，更與對方生了孩子，令人妻難以接受。

有港妻近日在「親子王國」以「老公同大陸小三連仔也生埋」發文，她分享自己結婚20年，老公長期在內地工作，每周只有兩至三晚回港，直至近日他才自爆，在疫情分隔數年期間，他在內地不但有外遇，連小朋友都生了，現時孩子已9個月大。

老公自爆出軌

老公更指，內地小三患上大腸癌，情況較差，最重要是陪她處理好病情。

我終於明白點解呢10年佢冇同我有性生活，心痛到連恨嘅感覺都冇。

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網民質疑老公自爆動機

帖文引起熱論，不少網民紛紛勸喻人妻離婚，認為丈夫明顯是偷食多年，卻又扮深情，拖下去只會令自己痛苦，「無小朋友就離婚，再告佢出軌仲有埋小朋友。將個小朋友留番比女方屋企人。」

有網民質疑丈夫突然自爆出軌的動機，懷疑他想人妻心軟幫忙照顧非婚生子女，「佢會唔會想將個bb 交比你，個女人有病好快會走」、「大陸女人已冇能力湊仔，你老公咁恨小朋友一定帶回香港，遅早都要俾你知，宜家係想你幫佢湊仔呀！」

人妻拒離婚

不過，事主其後回應網民指，跟身邊的過來人和閨蜜討論過，結論是不要提離婚，「留住正室名份去做交換財政條件，盡量為自己爭取多些保障」。她又指，不論小三患癌的真偽，對方也不會甘心跟兒子無名無份跟著50多歲又不算富有的男人。

佢哋一日無結婚無名份，就不能落戶，讀書都只能讀貴私校。

如果丈夫迫事主離婚，事主就會要求給予一筆補償金才考慮，「我冇仔，年紀大了，身體亦不太好，錢是我而家唯一最大保障」。雖然她喜歡小朋友，但她不會接受照顧非婚生子女，「佢哋種下嘅因，由佢哋承受返結果」。

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責任編輯︰王明芳