  • 20°C
香港時間 : 20231229日 (週五) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

丈夫出軌︱內地工作丈夫自爆出軌兼有小孩　港妻拒離婚：留住正室名份做交易

家事百科 16:01 2023/12/29

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

丈夫自爆出軌兼生埋B，港妻感到難以接受。（iStock圖片，非當事人）

揭發丈夫出軌兼與有非婚生子女，對妻子而言實是沉重的打擊。有港妻於網上討論區發文指，結婚20年的丈夫突自爆出軌，不但在內地養了小三，更與對方生了孩子，令人妻難以接受。

有港妻近日在「親子王國」以「老公同大陸小三連仔也生埋」發文，她分享自己結婚20年，老公長期在內地工作，每周只有兩至三晚回港，直至近日他才自爆，在疫情分隔數年期間，他在內地不但有外遇，連小朋友都生了，現時孩子已9個月大。

老公自爆出軌

老公更指，內地小三患上大腸癌，情況較差，最重要是陪她處理好病情。

我終於明白點解呢10年佢冇同我有性生活，心痛到連恨嘅感覺都冇。

最新影片：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘丨名牌手袋如何保養？店主分享防潮小貼士

網民質疑老公自爆動機

帖文引起熱論，不少網民紛紛勸喻人妻離婚，認為丈夫明顯是偷食多年，卻又扮深情，拖下去只會令自己痛苦，「無小朋友就離婚，再告佢出軌仲有埋小朋友。將個小朋友留番比女方屋企人。」

有網民質疑丈夫突然自爆出軌的動機，懷疑他想人妻心軟幫忙照顧非婚生子女，「佢會唔會想將個bb 交比你，個女人有病好快會走」、「大陸女人已冇能力湊仔，你老公咁恨小朋友一定帶回香港，遅早都要俾你知，宜家係想你幫佢湊仔呀！」

人妻拒離婚

不過，事主其後回應網民指，跟身邊的過來人和閨蜜討論過，結論是不要提離婚，「留住正室名份去做交換財政條件，盡量為自己爭取多些保障」。她又指，不論小三患癌的真偽，對方也不會甘心跟兒子無名無份跟著50多歲又不算富有的男人。

佢哋一日無結婚無名份，就不能落戶，讀書都只能讀貴私校。

如果丈夫迫事主離婚，事主就會要求給予一筆補償金才考慮，「我冇仔，年紀大了，身體亦不太好，錢是我而家唯一最大保障」。雖然她喜歡小朋友，但她不會接受照顧非婚生子女，「佢哋種下嘅因，由佢哋承受返結果」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯︰王明芳

相關文章

夫妻關係丨18歲兒子愈大愈不似自己 父驗DNA求證驚揭悲痛真相
13:09 2023/12/11
夫妻關係丨18歲兒子愈大愈不似自己 父驗DNA求證驚揭悲痛真相
夫妻相處︱ 工作狂工程師每月人工全上繳 妻仍提離婚嘆：不懂生活情趣
16:57 2023/12/13
夫妻相處︱ 工作狂工程師每月人工全上繳 妻仍提離婚嘆：不懂生活情趣
夫妻關係︱揭發老公婚前嫖妓兼無安全措施　港妻崩潰掙扎離婚：人前好乖仔
15:35 2023/12/27
夫妻關係︱揭發老公婚前嫖妓兼無安全措施　港妻崩潰掙扎離婚：人前好乖仔

你可能感興趣

夫妻關係丨18歲兒子愈大愈不似自己 父驗DNA求證驚揭悲痛真相
13:09 2023/12/11
夫妻關係丨18歲兒子愈大愈不似自己 父驗DNA求證驚揭悲痛真相
夫妻相處︱ 工作狂工程師每月人工全上繳 妻仍提離婚嘆：不懂生活情趣
16:57 2023/12/13
夫妻相處︱ 工作狂工程師每月人工全上繳 妻仍提離婚嘆：不懂生活情趣
夫妻關係︱揭發老公婚前嫖妓兼無安全措施　港妻崩潰掙扎離婚：人前好乖仔
15:35 2023/12/27
夫妻關係︱揭發老公婚前嫖妓兼無安全措施　港妻崩潰掙扎離婚：人前好乖仔
離婚 夫妻之道 出軌 家庭關係