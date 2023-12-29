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兒童健康︱毒咳藥水肆虐 印尼200童奪命倖存者內臟受損致殘疾

兒童健康 16:11 2023/12/29

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

《路透社》指有200名印尼孩童因服用有毒咳藥水死亡，倖存孩童患急性腎損傷致殘疾。

世衞去年將9個國家列為咳藥水被污染的「風險國」，印尼的孩童死亡情況最嚴重，目前正追蹤有毒糖漿。《路透社》指有200名印尼孩童因服用有毒咳藥水死亡，倖存的122名孩童大多已康復，仍有六名孩童還在接受治療。

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綜合外媒報道，路透社於2023年10月到西爪哇省茂物，慰問受影響病童希娜（Sheena Almaera Maryam）。希娜2022年9月發燒入院，因入院後服用有毒咳藥水，導致急性腎損傷致殘疾，她的氣管和食道因此受損，現在需要靠氣管造口術輔助呼吸。122名倖存者中，不少人如希娜一樣有嚴重的殘疾。後續團隊發現新地區有更多受污染的糖漿，世界衛生組織表示，事件會持續幾年。

乙二醇等有毒物質嚴重超標
 Afi Farma在內的四家公司生產的 8 種產品含有危險水平的 EG 或相關毒素二甘醇 (DEG)。有毒物質乙二醇 (Ethylene Glycol；EG)用於製造煞車油和防凍劑等產品。法庭文件顯示，製藥商的70批止咳藥水中，EG濃度高達99％，嚴重超出合法下微量 EG（0.1%）的安全標準規定。

含有過量「二甘醇」和「乙二醇」，可對人體構成危害，引發腹痛、嘔吐等徵狀，嚴重更可致急性腎衰竭死亡。多名製藥專家表示，用於「製造剎車油」的廉價乙二醇（Ethylene glycol）和二甘醇（Diethylene glycol）遭不法商人用來製作止咳糖漿，以代替丙二醇。Kuwana引述世衞推測，因丙二醇價格於2021年急升，故不法商人在藥水中混入廉價的有毒物質，但Kuwana未有指明是哪些供應商，僅表示供應鏈模糊，調查有難度。

衞生部派撫卹金給受害兒童
法院已判處製藥商和供應商的高管罰款和監禁。印尼衞生部2023年11月表示，將為每名因服用有毒止咳藥死亡的兒童提供5000萬印尼盾（約2.5萬港元）賠償，倖存者每人可獲6000萬印尼盾（約3萬港元）。不過受害者家屬發言人稱仍未收到任何撫卹金。希娜的母親德西表示，為孩子支付醫療費用需要把房子做抵押，遂向提議調高賠償金額賠償，印尼衛生部在12月7日給路透社的一份聲明中說：「根據我們的計算，賠償是合適的。」

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責任編輯：王明芳

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