東張女神丨梁菁琳穿婚紗盡騷本錢　Katerina棄做獸醫入行追夢【多圖】

▲ 「東張女神」梁菁琳

「美女」、「性感」、「動物」是社交網帖文的吸Like元素，「東張女神」之一的梁菁琳（Katerina）早前在IG分享自己身穿Deep V性感婚紗的相片，旋即令一眾網民大讚她身材好Fit，又送上不少「心心眼」！

Katerina在這輯相中搏盡騷本錢，而她經選美入行以來也相當賣力，交出不錯的表現！

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梁菁琳晒婚紗照

Katerina接連在IG內以6則帖文來分享婚紗照，身穿Deep V婚紗的她展現深長的事業線，並寫道：「當時年華,誰點相思,誰種桃花」、「一刻安謐便是天長地久」、「他們總說飛鳥不應被困籠中，可是離開了牢籠，牠又真的自由了嗎?倘若留下來是牠的選擇，那又如何?」

網民大讚她擁有一副好身材，「好完美呀」、「So perfect菁琳」、「流鼻血啦！好索呀！」、「靚爆鏡啊」。

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曾被網民斥責教壞小朋友

Katerina曾以小背心造型進行採訪，於是被網民斥責她教壞小朋友。

她之後發文稱：「冬天的採訪都能這樣『錯重點』, 夏天的就更不用說了。三十幾度的高溫，我總不可能穿著闊袍大袖像漢服似的衣裳跑去後巷視察或是一直在室外追著路人訪問吧，而且又有誰會希望工作時自己的衣服會被器材或是環境中的任何物體勾到呢？穿個小背心都能被視為賣弄性感，怪不得到了2022年還會有人認為香港小姐的泳裝問答環節與色情掛勾（笑）。」

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放棄做獸醫

Katerina於澳洲雪梨大學獸醫系雙學位以一級榮譽成績畢業，入行前曾任職獸醫的她於2021年參加《香港小姐競選》並打入12強。

之後，她簽約TVB成旗下藝人，目前的主要工作為《東張西望》外景主持，又曾於劇集《寵愛Pet Pet》演獸醫、參加《全能司儀選拔大賽2022》。

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