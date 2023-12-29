校長專欄︱學會團隊協為投身職場做好準備　裘錦秋助校：培養學生成為終身學習者

▲ 真正的合作取得所需的技能和知識，學會學習，為將來作好準備。

教育為應對世界快速的變化而不斷創新，傳統的課堂學習正逐漸被實踐式的方法所取代，讓學生體驗如何透過真正的合作取得所需的技能和知識，學會學習，為將來作好準備。

最新影片推介：

轉向真實環境學習

傳統的學習形式常常因與現實生活情境的脫節，而備受限制，學不得其所。為了彌保這一差距，作為這新一代的教育工作者，我們強調將真實世界的學習體驗融入教學中，讓學生認識到僅有理論是無法在現實環境中實踐知識，繼而教導他們通過探究和協作活動，發展批判性思維、解決問題和溝通技能，激發他們為應對世界的復雜性作好準備。

專題式學習

在專題式學習（PBL）中，學生需結合不同學科的知識和解難能力，透過合作，參與模擬環境挑戰，一同破解複雜的問題。通過PBL，學生會對自己的學習產生深層的擁有權和責任感，從而提升他們的學習興趣和知道的追求。

協作學習

在這互聯互動的世界中，協作是一項基本技能。通過不同情境的協作，學生接觸不同觀點，學會協商並發展有效的溝通和人際交往技能。這不但培養了他們的共通能力如同理心、適應性和堅韌性，更強化他們的抗逆力，讓他們在逆境中仍學會互相合作，共同面對難關，為將來在職場中的團隊合作做好準備。

以科技作整合

科技為學生提供了豐富的信息和與世界各地的專家和同伴聯繫的途徑，使學生無分境界地探討數據，進行研究分析，並參與有意義的學習體驗。這種學習模式產生一群不一樣的老師。他們由知識提供者轉變為知識引導者，引導學生進行學習過程，提供支持和資源，並鼓勵批判性思維和反思。他們創造一個促進好奇心、探索和獨立學習的環境，使學生擁有教育的自主權，並發展出終身學習所需的技能。

教育的未來在於將課程與以專題和協作為基礎的真實學習相結合。通過整合實踐經驗、培養學生合作能力，並利用科技，學校可以為學生提供所需的技能和知識。這種方法不僅增強了學生解決複雜問題的能力，還培養了他們的創造力、適應能力和人際交往技巧。隨著職業需求的不斷變化，教育必須與時並進，培養學生成為終身學習者，為迅速變化的社會做出貢獻。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

撰文：裘錦秋中學(葵涌) 張慧珊助理校長