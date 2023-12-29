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【港區國安法】懲教署：嚴厲譴責鍾翰林公然違反監管令　已即時發出召回令

政治 16:48 2023/12/29

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懲教署副署長（更生及管理）梁建業(右)。(陳靜儀攝)

前學生動源召集人鍾翰林，因違反《港區國安法》分裂國家罪及洗黑錢罪，遭判囚3年7個月，至今年6月獲釋。由於他判刑時未滿21歲，出獄後須遵守監管令一年，他稱周三抵達英國尋求政治庇護。懲教署副署長（更生及管理）梁建業指，鍾翰林公然違反監管令，及發佈危害國安訊息，懲教署予以嚴厲譴責，已即時發出召回令，聯絡其他執法部門，會依法通緝，呼籲鍾翰林回頭是岸，為自己行為負責。

懲教署今日（29日）舉行記者會，梁建業指，鍾翰林接受一年法定監管令去到2024年6月4日，今年12月14日，鍾翰林在會見監管人員期間，通知監管人員12月20至25日離開香港去日本沖繩旅行，及後在25日，監管人員接到電話，鍾翰林指趕不到飛機，會在28日返到香港，監管人員在28日晚上嘗試聯絡鍾，但聯絡失敗，今日透過社交媒體得知，已潛逃英國接受政治庇護。

至於鍾翰林指控懲教處高層告知不容許受僱於「特定店舖」，梁建業表示，相關監管令可以按其更新需要而有所調整，因為其相關工作地點是較高危可能會再違反同樣法例，故當時懲教人員建議鍾不要再在該店舖工作，而懲教署亦有安排機構予鍾做兼職，而當時鍾翰林是有接受到相關安排。他指，每名在囚人士都有權可以接受探監，看不到有任何原因，阻止鍾翰林對外公布䆁放日期。

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責任編輯：區綽彥

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