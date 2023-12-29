TVB人事變動丨無綫電視公告人事晉升　志偉得力猛將黃德慧升為助理總經理

TVB在今日（12月29日）突然向傳媒公布有人事晉升，曾志偉得力猛將黃德慧升為助理總經理（企業傳訊）。全文如下：

電視廣播有限公司（「無綫電視」）宣佈一項人事晉升，黃德慧女士晉升為助理總經理（企業傳訊），主管企業傳訊部門，負責領導宣傳科、對外事務科以及Digital Social Media Management，同時兼任「無綫電視暨職藝員愛心基金」董事局主席。黃女士於2021年加入無綫電視，在改進傳統節目宣傳管理、網絡平台發展、上市公司的企業行為規範，以及大型企業傳訊項目上均有卓越表現。

黃德慧女士擁有工商管理碩士學位，以及深厚的香港電影及電視產業背景。黃女士在90年代修畢電影及電視管理課程，隨後加入電視業界發展，從事國際音樂節目的編導工作。其後，她轉向電影行政和管理工作，為電影行政監製及製片人。她擁有超逾二十年豐富經驗為香港電影金像獎協會的媒體與宣傳顧問，並在2016年至2023年期間，作為香港特區政府委任的香港電影發展局的專責委員和基金批核委員，審核多項電影融資和首部劇情電影計劃的工作，對香港電影業的繁榮貢獻良多。

黃女士在2023年再次被香港特區政府委以重任，成為香港藝術發展局委員及其電影及媒體藝術組別的副主席。她致力於促進香港影視產業以及跨媒體平台的發展，擔任香港演藝界內地發展協進會的對外事務顧問，以及中國電影家協會的會員，積極協助香港影視業在內地的發展和權益爭取。黃女士擁有豐富的專業知識和經驗，對無綫電視發展中的跨媒體平台發展策略起著關鍵性作用。

2023年 12月29日