親子餐廳丨全港15大親子餐廳一覽　出前一丁主題+餵兔仔+玩波波池

【親子好去處/親子餐廳/主題餐廳/美食/室內遊樂場】爸媽帶小朋友外出用餐時，都想有玩樂空間予小朋友放電。其實香港有不少親子餐廳皆提供兒童遊樂設施，家長們可以在品嚐美食的同時，享受親子時光。下列為大家整理了港九新界多區的親子餐廳，各位家長可帶小朋友去食飽玩足！

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港島區

1. 大樹先生的家Mr.Tree

來自台灣超人氣親子餐廳「大樹先生的家」於荔枝角和銅鑼灣開分店，並於親子界獲一眾好評。銅鑼灣店較新，設施亦比較多，包括Stem區、玩水區、繩網區等，適合較大一點的小朋友。而荔枝角店則有沙池和大型咕𠱸，幼兒玩具區範圍較廣，嬰幼兒能玩的亦較多。大樹先生的家不時都會爆滿，所以各位家長記得預先訂位！

大樹先生的家（皇室堡）

地址︰銅鑼灣告士打道311號皇室堡15樓1501-1505號舖

電話：3619 0633

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2. 銅鑼灣喜喜冰室

喜喜冰室於銅鑼灣百德新街的巷弄，餐廳以紅van小巴作主題，除了裝修像小巴外，餐廳內的落車鐘更可以叫到侍應來點餐。另外，室內亦設免費四人單車，小朋友可以和大人一齊玩！

喜喜冰室Cafe Match Box

地址：銅鑼灣百德新街57號Fashion Walk地下C&D號舖

電話：2868 0363

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3. 銅鑼灣Rabbitland Café

想帶小朋友體驗小動物咖啡館的話，不妨考慮到兔仔主題的Cafe。全港首間兔仔主題餐廳Rabbitland Cafe位於銅鑼灣，店內飼養了過10隻兔仔，大家可以觸摸和餵飼，但就不能抱起牠們。店內亦擺放了Board game，家長可以在聚餐時與小朋友遊玩，共享親子時光。

地址：銅鑼灣謝斐道530號3樓

開放時間：星期一至日 13:00 – 21:30

年齡限制：4歲以下小童恕不招待（每位4-8歲小朋友必須由一位成年人陪同）

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4. 北角Kidskiss

Kidskiss親子主題餐廳位於北角，全場佔地1.8萬呎，設有6大兒童玩樂區，包括大型攀爬區、玩讀區、賽車區、超級市場區、田野露營區及提供特色親子體驗等。餐廳亦會不定期舉辦親子體驗活動，如扭氣球、Face Painting等等，另外亦會邀請不同業界的專業人士分享親子資訊，十分適合各位家長！餐廳內的用餐區和玩樂區分開，地方相對較寬鬆，不過要注意營業時間分為三節，大家預訂時要留意清楚！

Kidskiss

地址：北角和富道21-53號和富中心地庫B01b舖

查詢電話：2834 8816

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5. 鰂魚涌Q Time Café

位於鰂魚涌的Q Time Café，以藍色配以木系風格設計，場內免費提供嬰兒用品供顧客使用，更有專為3歲以下的嬰幼兒使用的玩樂區，而當中的設施有鞦韆、滑梯和兒童閱讀區等。值得一提的是，餐廳內有一間設備齊全的育嬰房，貼合家長和孩子的需要。

Q Time Café 親子餐廳

地址: 香港鰂魚涌英皇道1001號12樓01室

營業時間: 星期二至日 9am – 10pm

*逢星期一休息

訂座電話: 2383 3322

WhatsApp: 9092 6580

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九龍區

6. 熊小館 Cafe MED

熊小館位於九龍灣MegaBox內，於將軍澳亦設有分店，餐廳主要以天然木材裝修，四周佈滿熊仔擺設，大家可以與一眾熊仔打卡！餐廳內亦有一個免費兒童遊戲區，供小朋友玩樂。另外，餐廳會在不同的節日會推出優惠，各位家長可以留意官方專頁。

熊小館 Cafe MED

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期Megabox 11樓

將軍澳貿業路8號新都城中心二期2樓2086-2087號舖

開放時間：星期一至日 11:30 – 22:00

查詢電話：3421 2213

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7. 唐人坊咖啡餐廳

這間以出前一丁作主題的餐廳，雖然不是官方店舖，但內裏裝潢卻是滿佈出前一丁的裝飾，即使是不定期推出的優惠，也是出前一丁產品，可說是一間出前一丁的博物館，十分值得家長們帶小朋友前來打卡用餐！

唐人坊咖啡 餐廳

地址：九龍紅磡崇潔街43-44a 45號地下

開放時間：星期一至六 08:00 – 18:00

星期日 12:00 – 18:00

查詢電話：2330 0299

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8. 樂富滿屋廚房 Fullhouse Kitchen

室內親子樂園100 FUN樂繽紛，全場佔7,000呎，餐廳設計以「家」作主題，配搭柔和的暖色調，營造溫馨舒適的環境。小朋友若在場內玩到餓，可到旁邊的Fullhouse Kitchen滿屋廚房填飽肚子。

樂富 滿屋廚房 Fullhouse Kitchen

地址：樂富聯合道198號樂富廣場3樓3203-3204號舖

開放時間：星期一至五 11:30 – 20:30

星期六、日及公眾假期 11:30 – 21:00

查詢電話：3615 0156

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▲ 樂富的100 FUN樂繽紛，全場佔7000呎，環境以「家」作主題設計。（圖片來自Facebook@Fullhouse Kitchen）

9. 啟德紙飛機親子空間 Origami Kids Cafe

紙飛機親子空間位於九龍灣郵輪碼頭，以簡約風格設計，餐廳外連帶一個佔約2.3萬平方米的戶外平台公園，大家可以在綠地草地上觀賞維港海景！另外，場內提供多樣化的玩具，且所有玩具都是使用高品質的木質玩具，安全耐玩之餘，獨有的木紋手質與重量更可刺激小朋友感官。另外，餐廳設有木粒沙池、波波池、滑梯和攀爬架等，小朋友可以盡情放電！

Origami Kids Cafe

地址：九龍灣承豐道33號啟德郵輪碼頭B區北面平台

電話：6063 7470

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新界區

10. 元朗Tong’s

親子餐廳Tong’s位於元朗，餐廳空間寬闊，在室外玩樂區設有鞦韆、敲擊樂器等設施，小朋友亦可於場內DIY小手作。

Tong’s Road House Seafood & Grill 唐

地址：元朗屏山唐人新村路1號地舖

營業時間：星期日至四 11:00 – 23:00

星期二、三 11:00 – 00:00

電話：3521 0144

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▲ 元朗親子餐廳Tong’s的室外玩樂區，設有鞦韆、敲擊樂器等供小朋友遊玩。（圖片來自Facebook@Tong's Road House Seafood & Grill 唐）

11. 馬鞍山Whizbo Kids Café

位於馬鞍山We Go Mall的親子餐廳Whizbo Kids Café，全場佔地5千多呎，主要以木系風格設計。餐廳內設置了大量兒童遊樂設施，包括繩網陣、木粒沙池、化妝間等，小朋友可以吃東西的同時，也可以玩樂。

Whizbo Kids Café

地址： 馬鞍山保泰街16號We Go Mall 4樓405號舖

營業時間：星期一至五 12:00 – 20:00

星期六至日 11:00 – 21:00

電話：2623 0396

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12. 將軍澳Tree Health and Sports

位於將軍澳的Tree Health and Sports，場內設有遊樂區，只要消費滿指定金額，即可免費入遊樂區。餐廳內亦有大大小小的遊樂設施和30分鐘哥爾夫球體驗，小朋友可以在模擬哥爾夫球場大螢幕中，享受哥爾夫球的樂趣，若不懂玩，還有教練提供教學！

Tree Health and Sports

地址：將軍澳唐賢街33號CAPRI PLACE地庫B03號舖

營業時間：星期一至四 12:00 – 20:00

星期五至日 10:00 – 20:00

電話：2889 8331

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13.荃灣炑八韓烤親子餐廳

位於荃灣愉景城的「炑八韓烤親子餐廳」剛於今年開幕，場內除了提供韓式燒肉及韓食等餐飲股務外，更設有多項親子遊樂設施，包括大型波波池、滑梯、吊橋等。另外，餐廳於每月都會推出不同主題的烘焙班，家長們可與小朋友一同製作馬卡龍、蛋糕和小熊曲奇等。

炑八韓烤親子餐廳

地址：荃灣愉景新城1樓 1009號鋪

營業時間：上午11時30分 至 晚上 10時30分

入場費：

優惠時段（星期一至五 4pm-6pm）：

小童入場費：$108/位(包兒童餐一份)

成人最值消費：$100/位 (午市及下午茶餐牌除外

正價時段（星期六日及公眾假期全日、平日7-10pm）：

小童入場費：$158/位(包兒童餐一份)

成人最值消費：$150/位 (午市及下午茶餐牌除外)

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14. 荃灣One Small Step

荃灣親子Cafe One Small Step以藍白色作主調，營造出清新和雅緻的感覺，非常適合親子們一同打卡。另外，場內的所有遊樂設施和安裝工作，都是從英國師博設計和運送而來，使餐廳質感滿滿，極有文青氣色。而玩樂設施方面，則有滑梯、韆鞦、波波池、少量攀爬設施等，是一間既可打卡又可放電的高質感親子餐廳！

One Small Step（荃灣 ）

地址：荃灣沙咀道282-284號周氏商業中心9樓

開放時間：星期二至四 11:00 – 19:00

星期五至日及公眾假期 11:00 – 20:00

（星期一全日休息）

查詢電話：6931 1731

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15. 青衣Hobby NaNa Café親子餐廳

在青嶼幹線訪客中心內有一間火車Cafe鐵道模型店，展示和販售多個火車模型。在訪客中心旁邊還有一間咖啡店，大家可以享受美食後，再欣賞火車模型。各位家長們亦可以帶小朋友來觀賞和認識各類型的火車。

青衣 Hobby NaNa Café 親子餐廳

地址：青衣鑊底灣青嶼幹線訪客中心

開放時間：星期一至五 11:00 – 19:00

周末及假日 10:30 - 19:00

（星期三休息）

收費方式：只接受現金

查詢電話：9270 6377

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責任編輯：王明芳