【優惠】麥當勞2024年首7天推美食優惠　$30起元旦全日早餐+$10九件麥樂雞

▲ 麥當勞2024年首7天推美食優惠，首兩天優惠包括$30起元旦全日早餐及$10九件麥樂雞。（麥當勞提供）

踏入2024年，麥當勞一連7日推出不同優惠，與市民慶祝新一年，打頭陣1月1日元旦日有一年一度的全日早餐，接住6天推出一系列人氣優惠與眾同歡。

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新年伊始，元旦日的全日早餐除了經典珍寶套餐外，熱香餅精選套餐是次亦會加入全日早餐行列，於2024年1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間發售，熱香餅精選套餐（連飲品）售$30，珍寶套餐（連飲品）則$36。全日早餐可選配採用100%獲得「雨林聯盟認證」Cocoa Tazza精品咖啡豆的McCafé即磨黑咖啡（Americano），或加$5升級轉配McCafé即磨鮮奶咖啡（Latte）。

是次活動，麥當勞推出多款熱香餅醬口味，包括糖漿配牛油、奶醬口味，以及再次登場的阿華田脆脆熱香餅。而期間限定的阿華田脆脆熱香餅系列於1月2日起，包括阿華田脆脆珍寶套餐及阿華田脆脆熱香餅精選套餐亦會繼續供應。

除了1月1日元旦日提供全日早餐外，麥當勞App亦會推出「勁賞開Party」優惠，「$10九件麥樂雞」於1月2日登場，其他精選優惠包括「$10 兩個阿華田批」、「$20脆辣雞腿飽配中汽水」和「$20四件脆香雞翼配中汽水」等。

另外，由2024年1月1日起至1月10日，顧客凡於麥當勞App使用八達通App消費滿$40，即可獲得$5八達通增值額回贈。優惠數量有限，先到先得。

麥當勞App「勁賞開Party」優惠如下：

1月1日：$30熱香餅精選套餐（連飲品）及$36珍寶套餐（連飲品）

1月2日：$10九件麥樂雞

1月3日：$15火腿扒芝士飽配中汽水

1月4日：$20脆辣雞腿飽配中汽水

1月5日：$20四件脆香雞翼配中汽水

1月6日：$10 兩個阿華田批

1月7日：$10 Oreo 麥旋風

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責任編輯：陳麗娜