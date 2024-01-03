家品速報｜脈衝洗碗機8分鐘極速自動洗碗　消毒洗衣球自動黏走衣物毛髮

▲ ShineJet 脈衝洗碗機（$1,339）（品牌提供）

隨科技進步，解決了許多以往消耗大量精神和體力的家務煩惱。來自台灣的新世代科技品牌Future Lab（未來實驗室）以融合高性能及時尚設計的科技產品而深受歡迎，今次再推出4款全新家電，均屬高CP值之選。現時品牌在港更設期間限定店，有興趣的大家可到現場看實物兼試用一下。

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1/ 脈衝洗碗機 震走碗碟油污

洗碗是不少家庭的一大煩惱，尤其冬天更加煎熬！想買自動洗碗機，卻又怕太佔蝸居位置，如何是好？Shine Jet脈衝洗碗機體積小、無須安裝，也不用使用洗潔精。只透過超聲波共振所產生的納米氣泡，便可將依附在碗碟上的油污、塵垢分解，連難洗的縫隙都能清潔得到，並設有排污吸頭管綫吸走髒物，最快8分鐘就搞得掂。

此款洗碗機亦設有8至20分鐘的4段時間模式，用家可按需要選擇，除了碗碟，清潔蔬果、首飾、海鮮都可，十分方便。

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2/ 增壓滅污槍 輕鬆洗車無難度

正所謂「買車容易養車難」，除了日常的油錢和停車場費，洗車亦是一大煩惱！若想減省開支自己洗，又難抽時間去洗車場。各位車主們可考慮入手MG1增壓滅污槍，注入一瓶1,250毫升的樽裝水後，透過槍內的新進加壓技術，便可即時產生強力水柱。

配合省水壓縮馬達、過濾型吸水閥，先隔絕水中的雜質，再強力洗走車上的頑固污跡，過程輕鬆不費力。

這款滅污槍僅重1.3公斤，不會對手臂造成沉重負擔，配合手把式設計、3種清潔模式（高壓、扇形及泡沫清洗），可切合車身不同位置的清潔需要。

▲ MG1 增壓滅污槍（$629）（品牌提供）

3/ 溫和消毒洗衣球 自動黏走衣物毛髮

經過數年疫情，大家更重視消毒外出衣物。Ioni 毛絮洗衣球透過電解，將洗衣機內的水變成次氯酸水，濃度隨水中的細菌、雜質調節（最高濃度不高於1:10稀釋後的消毒水），溫和地清潔衣物兼殺菌，亦不會對衣物造成傷害。不論因多次穿着而變灰，抑或不小心濺到醬料的衣服，都可一一徹底清潔、去除污跡。

用家只須將把洗衣球放入洗衣機，滾筒的震動反應會自動啟動洗衣球進行清潔，無須再額外添加洗衣液。而且洗衣球內層設有一層「黏毛片」，衣物上的黏附的細小毛髮都清除得到，適合有毛孩的家庭，用後沖一沖水即可重複使用。

▲ 洗衣球內的「黏毛片」可自動黏集衣物上的毛髮。（品牌提供）

4/ 淨化室內空氣 永續環保生態

空氣質素對家庭、辦公室十分重要，尤其是鼻敏感一族！O2 Purifier空氣清淨機機身纖巧，圓筒形設計亦不佔空間，有效隔絕灰塵、細菌及PM 2.5致敏源。機身上的顯示燈可即時偵測環境的空氣品質，綠色代表空氣品質良好，橙色即指空氣品質尚差。而且設有4種風力模式可自由調校，分靜音、通風、污染及嚴重污染4種。

除此之外，機頂有位置可種心愛的盤栽植物，別具生活品味。只須注入適量水分，空氣清淨機便可透過電流自動淨化空氣，經電解的水更可循環再用，讓機頂植物吸收成長，打造永續生態。

1O1O/ csl. x Future Lab 香港期間限定店

地點：「io.t by HKT」概念店（柯士甸道西1號圓方二樓2001A號鋪）

日期：即日起至明年1 月 7日

＊限時優惠：購買正價Future Lab產品單筆消費滿 $500，即可享有8折。



記者：吳霆俊