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山姆超市︱領華旅遊推299元深圳山姆團 包食宿交通+2人1張會員卡

休閒消費 16:50 2023/12/29

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

領華旅遊推299元深圳山姆團，包2日1夜食宿交通+2人1張山姆超市會員卡。

【山姆超市/深圳/東瀛遊/山姆團/好去處/旅行團】不少港人都會選擇北上消費，近期最受歡迎的購物地必定是山姆超市。本地旅行社也瞄準商機推出山姆超市旅行團，其中東瀛遊推出團費低至429元「東莞、深圳純玩2天團」，領華旅遊社也推出299元2日1夜的旅行團，當中最大賣點就是到深圳最大山姆超市分店，讓團友盡情掃貨。

領華旅遊299元山姆旅行團

領華旅遊社推出低至299元深圳最大山姆會員旗艦店 肥牛海鮮自助火鍋 純玩2天旅行團，幾乎每日出發，但星期五、六及日的團費則為399元。兩日行程包括第一日品嘗素派百味自助餐及肥牛海鮮自助火鍋，到訪東莞當地大型商場，晚上入住東莞精選酒店。

第二日的行程包括自助早餐，當日最重要的景點是到訪深圳前海山姆會員商店，重本包2人一張普通山姆會員卡，一年會籍。提提大家，299元只是團費，另須繳交導游費用。

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東瀛遊299元山姆旅行團

至於東瀛遊推出「東莞、深圳純玩2天團」，兩天團團費每人$429起，連同$140服務費，加埋不用$600便可以遊盡兩地景點。而旅遊團最大亮點便是會到深圳最大型山姆超市旗艦店，全場佔地過32萬呎，提供各海量級的貨物，如美食、零食、急凍品、生活家品等。由於山姆超市一向採用會員制度，旅行團會為團友送贈會員卡，每兩位團友將可獲一張一年會籍的會員卡，價值$260人民幣，方便日後可以隨時再到山姆超市購物。

行程除了會到山姆超市外，亦會遊覽各個景點，包括東莞松山湖，欣賞落羽彬絕美花海；再到有「嶺南小麗江」之稱的西溪古村，最後各位團友會到深圳灣/羅湖口岸解散，完結2天1夜之旅。團費中亦包含入住一晚東莞酒店，以及四餐膳食，當中有三餐早、午、晚更是自助餐。

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責任編輯：王明芳

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