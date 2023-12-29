【國泰航空】國泰指機師因病缺勤較預期多　今取消20班離港及抵港航班

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國泰航空今（29日）表示，於12月流感季節期間，機師因病缺勤較預期為多，為應對有關情況及確保整體航班服務正常運作，決定主動取消個別航班。據機管局網頁，國泰今日共取消14班離港航班及6班抵港航班，主要涉及亞洲航班，目的地包括首爾、新加坡、馬尼拉、台北、北京、德里、孟買等，亦包括香港往墨爾本、悉尼的航班；而阿姆斯特丹、曼谷、杭州、首爾、北京及武漢飛港的航班同告取消。

另外，根據「香港飛行論壇」的整合，國泰周六至元旦日，暫時每日分別取消16班、11班及3班航班，即連同今日，共有約50班機取消。

國泰指，營運整體而言保持正常，並於節假出行高峰期間顯著增加航班數量。自12月中以來，少於總數1%的客運航班被取消，公司就臨時航班變動向乘客衷心致歉，並致力確保航班正常運作，減輕對乘客的影響。

香港航空機組人員協會會長Paul Weatherilt接受傳媒訪問時指，國泰航空需取消航班的真正原因，是未能解決人手短缺的問題，提到國泰裁員後顯示機組人員數量只為疫前的52%，「如果他們在機組人員不足下，提供更多航班，這種事情就會發生，機組人員總會生病，正常情況下會有後備機組人員和機師以防萬一，只要做好平衡就不需取消航班」

Paul Weatherilt認為，公司應改善員工薪酬福利，吸引前員工重新加入，相信國泰或需時最少三年，機組人員團隊才能恢復到疫情前規模。

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責任編輯：黃小冰