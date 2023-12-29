【爆炸索償】慈雲山車房爆炸的士司機身亡　遺孀獲判賠償逾72萬

▲ 慈雲山車房爆炸的士司機身亡，遺孀獲判賠償逾72萬。（資料圖片）

2015年慈雲山車房發生爆炸案，車房東主、的士司機及車房毗鄰玻璃店女東主身亡。的士司機遺孀早前入稟向車房東主及技工索償72.7萬元，雙方只就賠償額作爭議，車房東主一方認為賠償金額為33.9萬元。區域法院暫委法官今（29日）頒下判詞指，接納原告說法，裁定遺孀獲償72.7萬元。



原告為死者陳錦波(終年61歲)的遺產管理人高少然（譯音），答辯人為技工黎駿豪(41歲)及車房東主胡漢偉(47歲)的遺產管理人曾頴詩。黎缺席聆訊，車房東主一方則由律師代表。



答辯人已承認責任部份，雙方只就賠償額作爭議。原告要求索償72.7萬元，其中喪親之痛及殮葬費為50萬及7.2萬，雙方並無爭議。原告就過往及將來損失之受養金額索償共逾50萬元，答辯人則認為是11.7萬元。



法官指原告證供指死者原任職私人司機，至2005年轉任自僱的士司機，月入約2萬，每月給予平均5,000元原告作為零用錢。原告指死者一向身體健康，若非意外身亡，或會當的士司機至70歲，因此應由事發至2023年8月期間計算損失共100個月。

答辯一方則認為，2019年社會動盪及後之疫情，令的士司機收入大減，死者或會因此於65歲退休，故此計算損失應至2018年8月即共39個月，並質疑原告未能提供文件證明。



暫委法官認為死者與客人及給予妻子零用錢均以現金交收，沒有文件證明之批評並不公允。根據運輸署數據顯示，2015年的士司機平均收入為3.3萬元，法官認為原告指死者生前每月收入為2萬並不屬高估，認為死者若非身故，將續每月給予5,000元零用錢妻子。



對方次答辯人之說法，法官認為欠缺解釋和邏輯。從運輸署數據可見2019年社會動盪對的士司機收入沒有影響，疫情亦只令收入下跌約10%，及後已恢復至2019年水平。法官不認為收入下跌10%，會影響退休安排。況且的士司機並沒有特定退休年齡，65歲或以上人士並沒有被禁制領駕駛執照或任職的士司機。



法官指死者生前選擇當自僱的士司機，顯示他有意圖年屆65歲退休年齡時繼續工作，原告指死者工作至70歲亦只為申索而提出，死者若在世很可能會繼續工作，因此法官接納原告之申索，頒令原告獲償共72.7萬元。



事發於2015年4月26日，陳駕駛涉案的士與妻子外出為即將結婚的女兒派帖，期間發現駕駛不順暢，遂將的士駛往肇事的慈雲山孖鏡車房檢查。黎檢查的士石油氣泵期間發生爆炸，釀死3死9傷。黎被控3項誤殺罪，控方指其不符合資格維修石油氣泵，經審訊後黎被裁定罪成，被判監8年。

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記者：林育慧