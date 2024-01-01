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長壽秘訣｜外國研究：長壽關鍵因一心態　全球110歲人瑞走過一世紀　擁人生3大共同遺憾

保健美顏 12:00 2024/01/01

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人生總會充滿遺憾，對於百歲人瑞來說亦一樣。外國一個負責驗證110歲或以上人瑞的組識近日發表一項調查，發現長壽的秘訣與心態有莫大關係，亦發現大部分百歲人瑞有3樣共同的人生遺憾。

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根據《Business Insider》報道，「LongeviQuest」行政總裁Ben Meyers及拉丁美洲研究負責人Fabrizio Villatoro早前向百歲人瑞請教長壽的秘訣，以及調查他們希望在年輕時改變的事情。結果顯示，積極的心態是長壽的關鍵，不讓自己承受太多壓力，以及不因遺憾而感沮喪亦是長命百歲的秘訣。

「LongeviQuest」指，大部分人瑞都經歷過不少重大歷史事件，包括戰爭、經濟大蕭條及解放殖民運動等，儘管漫長的人生經歷過種種事情，他們表示仍有著與大部分人一樣的人生遺憾。

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人瑞3大人生遺憾

首先，是對於沒有花太多時間與家人相處感遺憾，而這亦是相當典型的人生遺憾。其次是後悔「太努力工作」，一名來自委內瑞拉的114歲人瑞在13歲便在農場工作，今日回首只盼自己當年少點工作，或從事其他工作，使他可花更多時間與家人相處。第三是對於「沒有多去旅行」感到遺憾，後悔一生沒有花更多時間探索世界。

威爾康奈爾醫學院教授Karl Pillemer曾撰文稱，不少年長的美國人後悔沒有在年輕時去更多旅行，他採訪的一名78歲老人表示，

「如果你必須在裝修廚房和去旅行之間做出選擇，我會說，去旅行吧。」

日本長壽老人最常吃10種食物

日本作為公認的長壽之國，人瑞比例是世界之最。日媒曾訪問了600多位日本長壽老人，了解到他們飲食習慣的共通點。最常吃10種食物排名如下：

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