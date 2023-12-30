食用安全｜內地知名超市買貝果 女子咬到螺絲致崩牙　店家願賠¥1000但提一要求

北上注意！貝果（bagel）是不少人的早餐之選，但要小心吃到「加料版」。內地一名女子近日在社交平台上分享離譜經歷，稱在知名連鎖超市買了貝果，不料吃的時候卻咬到一枚螺絲，直接「咬崩牙」。事後店家稱願意賠償1,000元人民幣，但就要求她刪除帖文，目前雙方仍僵持不下。

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來自陝西西安的事主「棕旨」近日於社交平台「小紅書」發文，表示自己從知名連鎖超市「盒馬」購買了蔓越莓貝果，卻在吃的時候咬到一枚包覆在麵包中的螺絲，導致她補過的牙齒缺了一角。她在事發當天打了兩次客服電話，但一直沒有下文，所以另向消費者投訴平台12315申訴。

隔天客服致電，稱對於退款、換貨及賠償的要求，願意賠償10倍價格；但事主表示不接受，並稱已向12315申訴。之後客服第二次致電，表示可以退款和換貨，以及賠償1,000元人民幣，但就希望她刪除帖文。事主表示可接受賠償方案，不過帖文會持續更新，直到最終結果出爐。

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「棕旨」於周二（26日）再發文，並公開一份協議書，指盒馬拿出協議書請她打手印，而她則要求公司先蓋章；結果事件依舊毫無進度，只能「等蓋章原件寄回時再約時間」。

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事件曝光後引起網民熱議，不少人指出盒馬並非首次出事，「感覺不只一次刷到盒馬品質問題了」、「盒馬只會給你退款送券，然後你咋樣都不理你」。另外亦有人分享在盒馬購物的「中伏」經歷，「我之前買盒馬的熟食豬耳吃出了一隻小強，找前台客服理論，最後他們賠了1000」、「你這還算好的，我在鴨胗裡吃出半根斷針頭」、「之前在盒馬買的紅糖，喝完了杯底有刀片」。

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