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【公職任命】不獲續任旅監局成員　李華明︰有人想民主黨「清零」

政治 17:16 2023/12/29

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民主黨李華明。（資料圖片）

政府刊憲委任旅監局成員，民主黨李華明和雅達旅運董事總經理譚光舜不獲續任，政府感謝2人在任內竭誠服務，向旅監局提供寶貴意見。李華明稱自己出席率不低，認為政府有政治考慮，對做法感到傷心，形容民主黨在諮詢組織「清零」。

李華明已擔任委員4年，他認為不獲續任與政黨背景有關。「一般來說會做六年，兩年一屆，六年就不再委任」。他指，自己在很多諮詢機構當委員會也有是做六年、七年，極少未夠六年即告終止。他相信有人很不想民主黨參與政府、要「清零」。

李華明曾鼓勵民主黨，參加改制後的立法會和區議會選舉，但最終沒有人能成功入閘。他坦言若挑選準則，不是視乎個人才能與貢獻、是否適合相關工作，只以主觀的「愛國愛港」、政治立場為準則，正正是政府經常指摘別人的「政治化」。

政府今日宣布，特首再度委任馬豪輝為旅遊業監管局主席，另外26名現有成員連任，並委任陳迪源和吳熹安為新成員，任期兩年，由2024年1月1日起生效。

旅監局是根據《旅遊業條例》成立的旅遊業法定監管機構，主要負責有關旅行代理商、導遊和領隊的發牌和規管事宜。

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責任編輯：趙居逸

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