新手爸媽︱人妻患產後抑鬱幸獲神隊友力撐　老公4大寵妻舉動羨煞旁人

▲ 有位患上產後抑鬱症的台灣人妻，列舉老公4個貼心舉動，大讚「老公變神級隊友」。

有研究指每1,000位新手媽媽當中就有1人受產後抑鬱影響，面對情緒困擾，身邊另一伴的支持很重要。有位患上產後抑鬱症的台灣人妻在討論區發帖，稱老公不但支撐她走過抑鬱時期，全力啟動「寵妻模式」讓她安心照顧小朋友，更列舉老公4個貼心舉動，大讚「老公變神級隊友」。

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該名台灣人妻在討論區Dcard以「產後憂鬱老公變神級隊友」為題發帖。她先交代自己因自己家人與夫家婆婆的關係而患上產後抑鬱症，直言：「動不動就想哭，心情很長一段時間都在谷底。」

不過，她感謝老公不但沒有嫌棄自己，還為自己擋了很多衝突，「還直接開啟寵妻模式」，讓她安心照顧小朋友。她列舉丈夫4個貼心舉動，直言：

如果沒有老公這個神隊友的幫忙，我大概也很難撐到今天了！

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神隊友老公4個貼心舉動

1. 給現金去血拼

人妻指當時正在坐月，已又20天沒有出門，很想到外面的走走，結果丈夫突然替她向陪月請假，帶她出門去購物，更給她15萬台幣（約38,000港元）現金，讓她好好享受。人妻直呼「真的是給我又驚又喜，一掃我關在月中的鬱悶心情」。

2. 下班後經常親自下廚煮晚餐

面對小孩哭鬧，加上與奶奶相處常常受氣，每天已經很累。老公為了安撫她的情緒，早下班時會親自做晚餐給自己吃。雖然是家常料理，卻令人妻感覺到滿滿的幸福。大讚老公的廚藝很棒，表揚「會剝蝦的男人」最好！

3. 幫忙洗孩子衣物、奶瓶

老公會幫忙洗衣、晾衣、摺衣服，還提醒她先好好休息就好。

4. 手做許願券

許願券分別有3張按摩、洗髮券，無論何時都可以許願完成。



人妻對以上4個貼心舉動極為感動，大嘆：「只能說我上輩子可能真的救了我老公，這輩子才有機會遇到這麼神的隊友！」網民對於這位「隊友」的舉動大表羨慕，當中有網民稱讚道：「別人的老公都不會讓我失望」。更多網友留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳