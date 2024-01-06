  • 20°C
香港時間 : 2024106日 (週六) 20:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新手爸媽︱人妻患產後抑鬱幸獲神隊友力撐　老公4大寵妻舉動羨煞旁人

新手爸媽 19:37 2024/01/06

分享：

分享：

熱門 柳俊江 日本地震 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 高才通 中一面試 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼

有位患上產後抑鬱症的台灣人妻，列舉老公4個貼心舉動，大讚「老公變神級隊友」。

有研究指每1,000位新手媽媽當中就有1人受產後抑鬱影響，面對情緒困擾，身邊另一伴的支持很重要。有位患上產後抑鬱症的台灣人妻在討論區發帖，稱老公不但支撐她走過抑鬱時期，全力啟動「寵妻模式」讓她安心照顧小朋友，更列舉老公4個貼心舉動，大讚「老公變神級隊友」。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
TOPick一分鐘｜飲食要留神　營養師介紹3種易致便秘食物

該名台灣人妻在討論區Dcard以「產後憂鬱老公變神級隊友」為題發帖。她先交代自己因自己家人與夫家婆婆的關係而患上產後抑鬱症，直言：「動不動就想哭，心情很長一段時間都在谷底。」

不過，她感謝老公不但沒有嫌棄自己，還為自己擋了很多衝突，「還直接開啟寵妻模式」，讓她安心照顧小朋友。她列舉丈夫4個貼心舉動，直言：

如果沒有老公這個神隊友的幫忙，我大概也很難撐到今天了！

點擊圖片放大
+3
+2

神隊友老公4個貼心舉動

1. 給現金去血拼

人妻指當時正在坐月，已又20天沒有出門，很想到外面的走走，結果丈夫突然替她向陪月請假，帶她出門去購物，更給她15萬台幣（約38,000港元）現金，讓她好好享受。人妻直呼「真的是給我又驚又喜，一掃我關在月中的鬱悶心情」。

2. 下班後經常親自下廚煮晚餐

面對小孩哭鬧，加上與奶奶相處常常受氣，每天已經很累。老公為了安撫她的情緒，早下班時會親自做晚餐給自己吃。雖然是家常料理，卻令人妻感覺到滿滿的幸福。大讚老公的廚藝很棒，表揚「會剝蝦的男人」最好！

3. 幫忙洗孩子衣物、奶瓶
老公會幫忙洗衣、晾衣、摺衣服，還提醒她先好好休息就好。

4. 手做許願券
許願券分別有3張按摩、洗髮券，無論何時都可以許願完成。
 

人妻對以上4個貼心舉動極為感動，大嘆：「只能說我上輩子可能真的救了我老公，這輩子才有機會遇到這麼神的隊友！」網民對於這位「隊友」的舉動大表羨慕，當中有網民稱讚道：「別人的老公都不會讓我失望」。更多網友留言點擊以下圖片：

點擊圖片放大
+7
+6

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

新手爸媽︱小朋友愛問「點解」日均提73條問題 家長答唔好或影響智能發展
16:03 2023/12/29
新手爸媽︱小朋友愛問「點解」日均提73條問題 家長答唔好或影響智能發展
產前產後丨孕婦頭暈臉色蒼白慎防貧血　營養師教3招揀啱補鐵食物
17:34 2023/12/20
產前產後丨孕婦頭暈臉色蒼白慎防貧血　營養師教3招揀啱補鐵食物
新手爸媽︱女性一過35歲試管嬰成功率直線下降　生育專家：男女過35歲都要做檢查
17:44 2023/12/18
新手爸媽︱女性一過35歲試管嬰成功率直線下降　生育專家：男女過35歲都要做檢查

你可能感興趣

新手爸媽︱小朋友愛問「點解」日均提73條問題 家長答唔好或影響智能發展
16:03 2023/12/29
新手爸媽︱小朋友愛問「點解」日均提73條問題 家長答唔好或影響智能發展
產前產後丨孕婦頭暈臉色蒼白慎防貧血　營養師教3招揀啱補鐵食物
17:34 2023/12/20
產前產後丨孕婦頭暈臉色蒼白慎防貧血　營養師教3招揀啱補鐵食物
新手爸媽︱女性一過35歲試管嬰成功率直線下降　生育專家：男女過35歲都要做檢查
17:44 2023/12/18
新手爸媽︱女性一過35歲試管嬰成功率直線下降　生育專家：男女過35歲都要做檢查
爸媽心聲 懷孕 夫妻之道 新手爸媽 產後抑鬱 台灣 抑鬱症

最高瀏覽

柳俊江自殺丨網民湧入Grace社交平台留言　爆料指柳俊江被迫簽$1000萬欠債agreement
柳俊江自殺丨網民湧入Grace社交平台留言　爆料指柳俊江被迫簽$1000萬欠債agreement
【六合彩】9,600萬元頭獎周六攪珠　幸運攻略即睇
【六合彩】9,600萬元頭獎周六攪珠　幸運攻略即睇