夫妻情深｜孝順子自製語音聖誕卡　以AI「復活」亡父聲音　母親收卡聞「親愛的」淚崩

▲ 孝順子自製語音聖誕卡，以AI「復活」亡父聲音，母親收卡聞「親愛的」淚崩。

AI技術不斷進步，竟然還能讓離世親人「死而復生」？美國一名27歲男子的父親去年因胰臟癌離世，他不忍母親度過首個沒有伴侶陪伴的聖誕節，於是透過AI技術把父親聲音「重現」，為母親製作了一張有聲聖誕卡，當母親打開聖誕卡聽到亡夫的聲音時，反應讓不少網民大為感動，大讚這是一份暖心的聖誕禮物。

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母子迎父親離世後首個聖誕

綜合外媒報道，Philip Willett的父親去年不敵胰臟癌而病逝，他與母親今年因此需要度過父親離世後的首個聖誕佳節。為了不讓母親在佳節感傷心孤獨，Philip於是特別為她準備一份溫暖的聖誕禮物。

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他透過父親生前的錄音作比對，再運用AI技術成功讓亡父成功「讀出」對妻子的聖誕祝福。他表示：

「我在程式中輸入的第一句話是『嗨，親愛的』。我無法告訴你，我一生中聽過父親說過多少次這句話，所以這就是我把它放在第一句的原因。」

母子相擁大哭5分鐘

Philip亦拍下母親拆開聖誕卡時的場面，當時母親打開聖誕卡後便看到夫妻2人的照片，這時她聽到亡夫打招呼的聲音，令她極為震驚。而「丈夫」這時表示：

「我愛你，我聽到了你的祈禱。我想讓你知道，你永遠是孩子心中最好的母親。你是全世界最堅強的女人，我永遠都會在你身邊。祝你們聖誕快樂。」

母親邊聽邊淚流不止，聽完後更轉身與兒子相擁。Philip事後表示，他和母親相擁大哭至少5分鐘，他欣慰這份禮物能讓母親不再感到孤獨，能夠堅强度過聖誕節：

「因為想起了爸爸，她知道爸爸永遠跟我們在一起。」

不少網民紛紛留言，大讚Philip的孝順與貼心，並表示：「我在抖音上為素未謀面的人哭泣」、「我父親2年前也因胰臟癌過世，我不知道我是否度過，但我非常想念他的聲音。」

胰臟癌常見症狀

被稱為「癌中之王」、「隱形殺手」的胰臟癌，是本港致命癌症的第4位，每年奪去超過800人的生命。臨床腫瘤科謝耀昌醫生曾接受訪問指出，胰臟功能是幫助消化食物，以及排出胰島素幫助控制血糖。胰臟出現問題時，就會失去以上功能，病人有機會患上糖尿病，且食物進入身體後，也會出現消化不良症狀。而胰臟癌徵兆不明顯，若要觀察癌變症狀，往往需視乎腫瘤在胰臟哪個位置。

而醫管局列出胰臟癌常見症狀包括：

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至於高危族群及癌變誘因，謝醫生表示在臨床數據上，胰臟癌普遍為男性患者較多，但在近年，除了有年輕化趨勢，女性患者的比例也越來越多，香港整體患上胰臟癌的人數也增多。醫學界估計，現代人基於不健康的飲食，例如吸煙飲酒、肥胖、進食如煙肉等致癌物質，都會容易引發胰臟癌。

謝醫生提醒，胰臟癌並不能預防，但市民可以透過注意日常習慣，減低患上胰臟癌的風險。例如戒除煙酒、注意體重、管控飲食，不要吃得太甜，以防患上糖尿病導致患胰臟癌的風險增加。

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