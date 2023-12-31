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新手媽媽︱曾淑雅全人奶餵哺囝囝日食8餐　Jumbo嘆冇得瞓最難學掃風【附谷奶貼士】

新手爸媽 14:43 2023/12/31

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曾淑雅（Jumbo）踏入新手媽行列，遇到不少育兒難題。

【新手爸媽/新手媽媽/懷孕/坐月/母乳/人奶】32歲新手媽媽曾淑雅（Jumbo）上月順利誕下愛兒Kobe，現在已經7周大，照顧初生BB絕對不是一件容易的事，Jumbo都一樣，大嘆無覺好瞓，因為她選擇全人奶餵哺，囝囝每日食8餐，很多時候都要半夜起身餵奶，加上囝囝喜歡抱，所以Jumbo惟有放下運動，專心照顧囝囝。

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Jumbo與好多新手媽媽都一樣，都有很多育兒煩惱，她在社交網發文：「掃風真係最難上手嘅學問吖，再嚟係扭抱抱，夜晚有時候眼光光唔肯瞓，全母乳之下每日最少8餐，所以無覺好瞓嘅日子暫時持續着。」不過見證住囝囝的成長，再辛苦都值得。

曾淑雅的兒子一出生已經好多頭髮！（IG圖片）

Jumbo兒子髮量驚人

擁有一把長長秀髮的Jumbo，囝囝都遺傳了她的基因，擁有濃密的頭髮，她更將囝囝爆炸頭拍成影片，十分搞笑。而日前聖誕節假期時Jumbo就上載了產後新相，見她身形都回復窈窕，一點都不似剛剛生完BB。

餵哺母乳好處多

根據衞生署家庭健康服務網頁指，寶寶出生後，媽媽餵哺母乳其實是懷孕的延續，讓寶寶繼續得到來自媽媽的營養、抗體和溫暖，對於兩三歲抵抗力還沒有完全成熟的小孩來說，這些抗體是非常重要的。母乳是按寶寶的生長需要而製造。母乳的營養豐富和天然，既容易被寶寶吸收，也含有很多不同的物質，例如DHA、AA和益菌素等等，可以幫助寶寶的腦部、視力、腸臟等器官的發育。

此外，對餵哺母乳的媽媽也有好處，例如：可以幫助子宮收縮；減少產後出血，預防貧血；長期餵哺母乳亦可減低患乳癌和卵巢癌的風險，餵哺母乳還可以幫助媽媽修身。

婦科醫生教谷奶方法

不過能否維持充足的奶量，也是很多新手媽媽面對的問題，對此婦科專科醫生方秀儀提供以下建議:

方秀儀醫生指出適當的乳房按摩，可助媽媽放鬆 ，促進血液循環，令乳汁流暢。但乳汁流暢並不一定等同奶量增加，要提升奶量，必須建立在寶寶的吸啜刺激上，方可有效增加奶量。而按摩乳房不能太用力，並不是越痛越有效，反而會形成皮下瘀血和乳腺組織損傷，導致嚴重的腫脹發炎。而且痛楚會減弱噴奶反射，窒礙母乳流通。

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增加奶量貼士

1. 盡早開始餵哺。
2. 夜間餵哺：在晚上媽媽的造奶荷爾蒙較多，「餵夜奶」有助增加奶量。
3. 確保寶寶含吮方法正確。
4. 確保母乳有效排出：如寶寶的吸吮能力未如理想，可於餵哺後額外擠奶，使滯留的母乳排出。
5. 適當的鎮痛方法。
6. 爭取適當的休息。
7. 均衡飲食、多以水和清湯解渴。

另外中醫都有湯水可助奶量增加，註冊中醫陳沛思就提供了以下湯水食譜:

木瓜合桃梭羅魚湯

材料︰木瓜1個、梭羅魚1斤、合桃10顆、生薑3片、紅棗6粒、黃豆半碗。

製作方法︰

1. 把梭羅魚劏洗乾淨後，用少許油煎香，再放入魚湯袋中備用。

2. 木瓜洗淨去皮切塊。

3. 放入所有材料，加水，大火煲滾改細火再煲2小時。

4. 可加少許天然鹽調味。

註︰孕婦不能吃木瓜，煲此湯時去掉木瓜便可以了。

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責任編輯:王明芳

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