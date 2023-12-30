▲ 港鐵*廣告夥拍TLive首次推出「Ad2Commerce」，加入人工智能數碼虛擬技術，創新OMO（Online-Merge-Offline）方案開展虛擬實境（Virtual-Reality）科技，開創市場先河。

德高貝登營運的港鐵*廣告破天荒推出「Ad2Commerce」，以嶄新廣告營銷（Advertisement）結合線上線下達至最大商業（Commerce）效益。結合由獨特電子商務平台TLive開拓的人工智能數碼虛擬技術，「Ad2Commerce」以創新的OMO（Online-Merge-Offline）方案及虛擬實境（Virtual-Reality）科技，拓展無限商機。利用優質內容營銷吸引潛在消費者，在線購物體驗將透過TLive Box的全息展示伸延到線下，並透過港鐵*廣告為不同商戶，包括FitBoxx、萊特維健及康維他等帶來最有效的銷售平台。另外，透過實時動態內容進行互動，「Ad2Commerce」能優化沉浸式的品牌體驗及刺激消費意慾，從而最大限度提高商家的投資回報率，同時為市民及旅客打造特別的購物體驗，極富資訊性及娛樂性。

一站式生活百貨網購平台 接觸龐大消費群

「Ad2Commerce」一個創新的廣告商業解決方案，為商家提供有效的一站式互動網購平台，協助他們完成由引起關注到推廣產品及進行即時購買的整個過程。 MTR Mobile登記用戶只須登記成為 TLive 會員，便有機會賺取港鐵積分，換領優惠及獎賞。 TLive更精準接觸不同目標客群，包括：專業人士、潮流達人、來自世界各地的遊客、本地居民、家庭主婦及社會未來主人翁等，消費者可隨時享受無縫購物體驗，滿足現今多元化多變的消費模式。「Ad2Commerce」通過與不同商戶及品牌合作，為香港及大灣區市場建設一個嶄新愉快購物生活圈，為市民及旅客的日常生活提供一個全新的一站式生活百貨網購平台。

▲ 「Ad2Commerce」熱點於中環站、尖沙咀站和旺角站分別推出。我們的 3D主體咖啡店設計必將提升消費者的 TLive 購物體驗！借助 TLive Box，商家可通過全息傳輸技術實現即時互動，包括直播促銷和開箱。

TLive 造「星」 虛擬代言人作升級推銷

TLive AI-Generated Digital Virtual Model由人工智慧技術生成，旨在突破性改革在線和離線營銷傳播的效果和體驗。其中最突出的產品是 AIGC數碼智能真人技術，為各大品牌提供方便實惠的解決方案，利用虛擬明星或創建專屬定製的虛擬代言人作推銷，並加入唇語同步化和文本轉語音技術，使各個代言人更有效地推銷產品及服務。營銷人員可用相對小的製作成本和時間，輕鬆製作出多條營銷視頻，完美滿足每個推廣活動的需求。AIGC 模式配合TLive Box支援相結合，實現了與消費者的實時互動，從此超越傳統媒體限制所想。

通過 TLive Box，商家可以全息傳輸技術實現即時互動，包括直播促銷和開箱。 此外，通過與千餘名 KOL 和名人的聯繫，用戶的意見及製作演示都將在網上得到推廣，並在產生流行傳播。

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▲ 港鐵*廣告推出創新的廣告商業方案「Ad2Commerce」，為商家提供有效的一站式生活百貨網購平台，協助他們完成由引起關注到推廣產品及進行即時購買的整個過程。

*港鐵廣告指由德高貝登獨家經營的廣告，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、東涌線、將軍澳線、迪士尼線和機場快線。

(特約)