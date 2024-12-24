消委會意粉｜消委會評測35款乾意粉14款或含致癌物　推介13款滿分安全之選最平$5.5

▲ 消委會評測35款乾意粉14款或含致癌物，推介13款滿分安全之選最平$5.5。

【乾意粉／消委會意粉推介／除害劑／致癌物】不少人會選擇意粉作為主食。消委會曾測試市面上35款乾意粉，發現有14款含有可能致癌的草甘膦；而在不含草甘膦的款式中，有13款總評獲5分滿分，屬於安全之選。

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消委會意粉｜13款滿分安全之選

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13款滿分安全乾意粉名單：

Castagno Organic Durum Wheat Italian Pasta with Seaweed - Fusilli

Barilla Fusilli n.98

Food Nation Organic Fusilli

Tesco 三色螺絲粉

佳之選 三色螺絲粉

Barilla Spaghetti n.5

Delverde Organic Wholemeal Durum Wheat Semolina Pasta

英伯瑞 SO Organic Spaghetti

Alce Nero Organic Macaroni

De Cecco Chifferi Rigati n33 Durum Wheat Semolina Pasta

Bellamy’s Organic Organic Veggie Macaroni

Presto Pasta Macaroni

Prairie Harvest Organic Macaroni Elbow

消委會早前評測了市面上35款預先包裝乾意粉樣本，包括9款螺絲粉、15款通心粉，以及11款長條形意粉，每包價錢由4.9至57.9元不等。

檢測結果發現，有23款檢出少量除害劑，包括「Castagno Organic Durum Wheat Italian Pasta with Seaweed - Fusilli」和「Delverde Organic Wholemeal Durum Wheat Semolina Pasta」這2款聲稱「有機」意粉。其中14款檢出草甘膦，包括「和光堂 Rakuraku Makaroni」和「Hakubaku Sale-Free BB Spaghetti」這2款供嬰幼兒食用的意粉。

雖然聯合國糧食及農業組織／世界衛生組織農藥殘留聯合會議（JMPR）認為，通過膳食攝入草甘膦不會構成致癌風險，但草甘膦已被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類患癌」（第2A組）的除害劑。

消委會意粉｜兩款檢出大量昆蟲碎片

測試亦發現全部樣本均檢出昆蟲碎片，當中「日清食品 出前一丁通心寶－海鮮鮑魚湯味」和「馬莎M&S」的昆蟲碎片含量最高，分別含548和271個昆蟲碎片。部分樣本亦檢出其他異物，包括粉蟎、毛髮、金屬碎片、天然纖維、塑膠碎片、囓齒動物毛髮和毛髮碎片、石屑、合成纖維和昆蟲（包括昆蟲頭部和附著頭部的昆蟲部分）。

消委會指，檢出的昆蟲碎片和其他異物的體積普遍十分細小，需用顯微鏡才能清楚看見，不必過於擔心，如用高溫烹煮意粉應可消滅大部分細菌。

「日清食品」公司曾回應指，其產品特別加入麥麩，表示將18包同一批次產品送往美國實驗室測試，遠低於消委會結果，相信消委會委託的實驗室或將麥麩誤認為昆蟲碎片，屬個別事件，未能反映產品本身的質素和安全標準，又保證產品完全符合香港食品安全法例法規，可安心食用。

消委會意粉｜12款不含嘔吐毒素的乾意粉安全清單

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是次測試中，有23款檢出含脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，當中包括2款供嬰幼兒食用樣本，全部均低於歐盟設定上限，在一般食用情況下不會對健康造成不良影響。

然而小童體重較輕，如進食份量較大或一日內食用過其他脫氧雪腐鐮刀菌烯醇含量較高的穀物製品，有機會超出每日最高可容忍攝入量；若攝入大量脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，可能會於30分鐘內出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等，與其他致病菌和病毒引致的食物中毒徵狀相若。

在23款檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的樣本中，「卡夫 Macaroni & Cheese Dinner - Original Flavor」含量最高，「Jamie Oliver Fusilli」及「家樂牌 快熟通心粉」分別同時檢出赭曲霉毒素A。赭曲霉毒素A被國際癌症研究機構分類為第2B組，有機會令人類患癌，並可能與慢性腎病有關。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第529期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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