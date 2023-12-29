MIRROR Time丨姜濤連番偷錫嚇呆Ian　Anson Lo與AK「神之對決」

▲ （左起）MIRROR成員Frankie、Ian、Tiger、Lokman、Alton和AK

ViuTV節目《MIRROR Time》在今晚（12月29日）播出的一集內，成員們為爭奪「願望輪盤」的格數，將挑戰不同的國王遊戲。今次率先抽籤分組挑戰「Pillow Fight」，第一輪比賽是鬥快搶放在雙方腳下的枕頭。

初賽的組合有姜濤對決陳卓賢（Ian） 、楊樂文（Lokman）對決Alton（王智德） 、Anson Lo（盧瀚霆）對決AK（江𤒹生） 、Jer（柳應廷）對決Stanley（邱士縉）、Edan（呂爵安）對決Tiger（邱傲然）和Jeremy（李駿傑）對決Frankie（陳瑞輝）。

MIRROR Time丨12子齊到澳洲Lokman笑言次勁過奧運 姜濤舉手自薦玩遊戲

▲ Anson Lo與AK「神之對決」。

姜濤Ian「雙熊對決」



被形容為「雙熊對決」的姜濤和Ian， Edan表示對姜濤有信心，而Lokman則笑言「唔係信心，而係擔心」。甫開始前，Ian笑言背對背時已經感受到姜濤的力量。之後，姜濤更乘機偷襲，連番偷親Ian的手背和頸， 令Ian嚇得大呼：「做咩錫我呀？！」



而Jeremy與Frankie、Lokman與Alton的對戰回合都十分激烈，令其他成員都看得十分緊張。而Anson Lo抽中和AK對戰「神之對決」，未開始前Anson Lo已大呼好驚，笑指「呢個係擂台嚟㗎喎」，又叫AK「唔好打佢」。

相反，AK十分淡定指：「有一個好消息係我哋是但一個會晉級㗎喇。」

▲ 姜濤和Ian的「Pillow Fight」被形容為「雙熊對決」

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