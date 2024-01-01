  • 21°C
香港時間 : 2024101日 (週一) 15:16
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略｜天氣轉涼痛風易發作　睡前宜熱水泡腳30分鐘　營養師教6大飲食貼士預防

健康資訊 14:20 2024/01/01

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

天氣冷時容易令人痛風發作。有台灣營養師表示，痛風其實像三高一樣是常見的都市病，故此提醒大家不能再放假期間放縱吃喝玩樂，尿酸不知不覺飆高就可能要終身吃藥控制。她分享4大生活重點有助紓緩痛風發作，以及9大飲食重點幫助預防痛風。

活得健康啲
生命鬥士 | 公院護士患4期卵巢癌　捱過6次化療重返職場：更理解病人

拆解痛風

台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁指出，其實俗稱痛風的高尿酸血症都是與同三高（高血壓、高血糖、高血脂）一樣，是都市人常見的問題，而一般正常尿酸濃度範圍為：男性每100ml血中尿酸值不高於7mg/dL，女生則不高於6mg/dL；故此提醒大家，不要以為尿酸高一點也沒關係，一旦放縱吃吃喝喝就容易引發痛風，可能終身要吃藥控制。

高敏敏解釋，痛風一般與遺傳、肥胖、藥物影響、過度飲酒、腎衰竭等因素有關，這些因素都可能會造成身體無法正常代謝普林（Purine），導致尿酸濃度過高，而當尿酸大量沈積在關節腔內，有機會加劇發炎並引起關節疼痛、腫脹、變形。營養師續指，痛風之所以好發於冬天，是因為天氣變得寒冷，食慾隨之增加，普林容易累積過多而引發痛風。

紓緩痛風發作4大生活重點

高敏敏分享4大生活重點，有助紓緩痛風發作：

  • 冰敷：用冰塊冰敷疼痛部位，有助緩解發炎情況，但注意避免凍傷。
  • 減少活動量：按摩患部話佢加重疼痛，故建議安靜療養或減少活動量。
  • 抬高疼痛部位：把疼痛部位抬高過心臟，藉此增加血液循環、減少疼痛、消除血管的瘀血。
  • 求醫吃藥：如果痛風症狀久久未能改善，建議盡快就醫治療，並依醫生指示服藥。

預防痛風9大飲食重點

高敏敏同時分享預防痛風的9大飲食重點：

點擊圖片放大
+9
+8

營養師提醒大家，過重、過胖都會降低尿酸代謝效率，故建議要維持正常體重，降低尿酸、減少痛風發作、減輕關節負擔，同時也要保持正常作息、避免太過勞累，晚上睡前腳泡熱水30分鐘亦有利減輕痛風發生。

內容獲「高敏敏 營養師」授權刊登。

 

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

健康問題 美食 入廚資訊 養生 飲食資訊 痛症 痛風 關節痛

最高瀏覽

公屋調遷｜呻公屋鬧鬼廁所晚晚自動沖廁 住戶申請調遷遭拒不滿：還給我警告信
公屋調遷｜呻公屋鬧鬼廁所晚晚自動沖廁 住戶申請調遷遭拒不滿：還給我警告信
夫妻相處｜ 新婚妻親熱後跑浴室洗澡10次 人夫驚悉真相崩潰：好想悔婚
夫妻相處｜ 新婚妻親熱後跑浴室洗澡10次 人夫驚悉真相崩潰：好想悔婚
網絡熱話｜ 勸喻父母買樓勿選大西北 港男提3大理據引共鳴
網絡熱話｜ 勸喻父母買樓勿選大西北 港男提3大理據引共鳴
《香港81》系列「順叔」陳泉逝世　參演家計會宣傳短片成經典
《香港81》系列「順叔」陳泉逝世　參演家計會宣傳短片成經典