健康瘦身︱慳妹不愛浪費食物　體重劇增巔峰達198磅　3運動秘訣激減75磅變女神

▲ 慳妹不愛浪費食物，體重劇增巔峰達198磅！3運動秘訣激減75磅變女神。

台灣一名女生的體重一度高達198磅，因憂慮身體患上糖尿病，於是決定減肥。她在不量節食及透過3大貼士進行運動下，體重大幅下跌至123磅，成為「女神」。她又表示：「明年願望希望可以自信穿上比基尼。」

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該名台灣女生在Dcard發文分享「女大十八變 90-56kg」的減肥經歷。她表示，自己從幼稚園開始就是一個「肥妹」，而一直肥胖的原因就是因為不喜歡浪費食物，「就算很飽也會全部吃完」。

上到中學後，因學業壓力，讓她在飲食上更加放肆：

「每天晚上都吃便當，一直坐著，體重不斷飆升；高中的時候幾乎每天下課都跟同學去麥當勞，直接造就體重巔峰。」

憂患糖尿病決心減肥

女生續指，到體重巔峰198磅後，就覺得不能再繼續胖下去，而且家人也開始擔心她會患糖尿病。於是，她在高中畢業的暑假因外出打工，增加活動量後，體重下降至167磅。

2022年初，在同事激勵下，她再發奮減肥。身高1.65米的她，用7個月時間減到138磅；最後維持目前體重123磅。

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不節食+3個運動秘訣輕鬆瘦

女生公開瘦身前後的對比照片，驚艷一衆網民，紛紛詢問女生有何減肥方法。而她亦大方分享自己減肥時的飲食+運動秘訣：

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