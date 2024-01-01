人生勝利組丨朱麗蒨表妹拎逾$60手袋外遊 陳雪鈴專櫃收藏愛馬士包包【多圖】
娛樂 13:30 2024/01/01
劉德華太太朱麗蒨出身富裕家庭，其舅父陳志遠為馬來西亞十大富豪之一，朱麗蒨的表妹陳雪鈴有「大馬最美千金」之稱。
早前陳雪鈴跟家人往維也納過白色聖誕，當中她手挽Hermès鱷魚皮包包出遊，真係貴氣十足。
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【人生勝利組】劉德華妻表妹坐私人飛機出遊 陳雪鈴嘆貼地美食形成大對比
手挽60萬手袋出遊
日前，陳雪鈴於IG分享一家四口的外遊照，除了繼續坐私人飛機外，一身名牌打扮的陳雪鈴拿著Hermès Birkin鱷魚皮手袋。
此款Hermès 手袋是特別訂製的紫紅色，4年前於仕士得的拍賣成交價為600,000元，相信現在已經升值。
另外陳雪鈴跟丈夫和一對子女乘坐馬車遊音樂之都，仿如貴婦出巡一樣！
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愛收藏愛馬仕
鍾情Hermès手袋的陳雪鈴家裡有不少收藏，她曾於IG上載照片大晒珍藏，從Birkin、Kelly、Constance至Mini Lindy等款式也有，陳雪鈴更用專櫃擺放包包。
今次來港陳雪鈴也是Hermès手袋不離身，她揹著 Hermès Constance奶油白金扣手袋上機，另外日前她跟朋友去Cafe打卡，就挽著價值20萬的Hermès Kelly 28手袋。
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撰文 : TOPick柴犬出動