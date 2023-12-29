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【區議會】議辦閉幕　廖成利：民協有「5年計劃」未來仍會派員出選

政治 19:02 2023/12/29

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民協主席廖成利議員辦事處今日舉行閉幕儀式。（戴朗希攝）

區議會選舉改制下，民主派因未能取得足夠的提名票「入閘」而無緣參選，民協主席、黃大仙區議員廖成利位於彩雲的議員辦事處亦將閉幕。廖成利表示，在4年任期內，成功解決了2000宗個案，他亦留下16字真言寄予留下來的香港人：「各就各位，各盡所能，愛國愛港，民主民生。」

民協主席廖成利議員辦事處今日舉行閉幕儀式。（戴朗希攝）

廖成利議員辦事處今日舉行閉幕儀式，民主黨李華明、前民協主席馮檢基亦有到場。廖成利在發言時指對於未來，要有信、望和愛：包括堅信人民眼睛是雪亮的、希望一國兩制行穩致遠，港人民主治港，見到真普選及關愛同行，互助互愛。

廖成利在接受Topick訪問時指，民協會繼續服務社區，他透露民協有一個「5年計劃」，因未來5年會有2次選舉舉行，民協會派黨員參選，但他強調民協十分被動，能否參選仍是未知之數。被問到民協財政資源是否足夠時，廖成利指資源方面仍充足，民協在地區網絡仍然十分強勁。

街坊對廖成利不繼續參選感不解

有在附近經過的街坊對廖成利辦事處閉幕感可惜，他們對廖成利不繼續參選感到不解，當被告知民主派未能「入閘」時，街坊則指：「有人會投票給他，為甚麼不可以參選？」

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記者：戴朗希

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