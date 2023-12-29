  • 19°C
香港時間 : 20231229日 (週五) 19:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊騙案】警擊騙案拘90人涉7,700萬元　女護士網戀失逾300萬元

社會 19:28 2023/12/29

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

秀茂坪警區一連數星期打擊騙案及洗黑錢罪行，成功拘捕66男24女。（王韻青攝）

秀茂坪警區採取代號「驅策」行動，一連數星期打擊騙案及洗黑錢罪行，成功拘捕66男24女（15至74歲），涉嫌「以欺騙手段奪得財產」及「洗黑錢」罪名。

秀茂坪警區科技及財富調查組周家潤督察表示，案件涉及266名受害者，年齡由17至80歲，騙款達7,700萬元，主要涉及網上情緣騙案、投資騙案、求職騙案及猜猜我是誰騙案等。警方共凍結91萬元犯罪得益，其中最大一宗損失為網上情緣騙案，涉款達311萬元，受害人為一名45歲女護士，在社交平台認識自稱來自愛爾蘭的建築師，數月後發展成情侶關係，其後騙徒訛稱有貴重禮物相贈但被海關扣留，要求受害人替其清關及付手續費而受騙。

秀茂坪警區刑事部（調查）署理總督察蘇傳禮表示，大部分被捕人都是傀儡戶口持有人，亦有15歲中二男生為二千蚊報酬上門收取騙款而被捕，他呼籲市民切勿貪圖快錢而提供個人資料或出售戶口。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

相關文章

【非法賭博】警破元朗賭檔拘25人　檢7000元賭款及電動麻雀枱等
今日 10:18
【非法賭博】警破元朗賭檔拘25人　檢7000元賭款及電動麻雀枱等
【非禮案】深井女子遭陌生漢非禮　警拘23歲男
今日 11:18
【非禮案】深井女子遭陌生漢非禮　警拘23歲男
【工業意外】元朗燒焊男工遭1噸重金屬物擊中　頭傷由同事送院搶救翌日報案
今日 15:52
【工業意外】元朗燒焊男工遭1噸重金屬物擊中　頭傷由同事送院搶救翌日報案

你可能感興趣

【非法賭博】警破元朗賭檔拘25人　檢7000元賭款及電動麻雀枱等
今日 10:18
【非法賭博】警破元朗賭檔拘25人　檢7000元賭款及電動麻雀枱等
【非禮案】深井女子遭陌生漢非禮　警拘23歲男
今日 11:18
【非禮案】深井女子遭陌生漢非禮　警拘23歲男
【工業意外】元朗燒焊男工遭1噸重金屬物擊中　頭傷由同事送院搶救翌日報案
今日 15:52
【工業意外】元朗燒焊男工遭1噸重金屬物擊中　頭傷由同事送院搶救翌日報案
罪行 罪案 洗黑錢 秀茂坪 護士 海關

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒
倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒
【倫常慘案】屯門少年與母因學業問題起爭執　母親刀斬親兒後墮樓亡
【倫常慘案】屯門少年與母因學業問題起爭執　母親刀斬親兒後墮樓亡