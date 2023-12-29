【打擊騙案】警擊騙案拘90人涉7,700萬元　女護士網戀失逾300萬元

▲ 秀茂坪警區一連數星期打擊騙案及洗黑錢罪行，成功拘捕66男24女。（王韻青攝）

秀茂坪警區採取代號「驅策」行動，一連數星期打擊騙案及洗黑錢罪行，成功拘捕66男24女（15至74歲），涉嫌「以欺騙手段奪得財產」及「洗黑錢」罪名。

秀茂坪警區科技及財富調查組周家潤督察表示，案件涉及266名受害者，年齡由17至80歲，騙款達7,700萬元，主要涉及網上情緣騙案、投資騙案、求職騙案及猜猜我是誰騙案等。警方共凍結91萬元犯罪得益，其中最大一宗損失為網上情緣騙案，涉款達311萬元，受害人為一名45歲女護士，在社交平台認識自稱來自愛爾蘭的建築師，數月後發展成情侶關係，其後騙徒訛稱有貴重禮物相贈但被海關扣留，要求受害人替其清關及付手續費而受騙。

秀茂坪警區刑事部（調查）署理總督察蘇傳禮表示，大部分被捕人都是傀儡戶口持有人，亦有15歲中二男生為二千蚊報酬上門收取騙款而被捕，他呼籲市民切勿貪圖快錢而提供個人資料或出售戶口。

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記者：曾秋文