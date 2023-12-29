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【元祖馬會】見證投注站誕生億萬富翁　職員樂見客人中頭獎即劈炮

社會 19:49 2023/12/29

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

九龍城福佬村道「元祖」馬會今（29日）結業，投注處已服務九龍城區逾40年，沿用80年代陳設啡地板、黃瓷磚、舊櫃檯裝潢連結員工及街坊情誼。有服務馬會28年的員工指，不捨得一衆街坊，形容與客人的關係像一家人；馬會指，顧客日後可移步至同區鄰近的衙前塱道投注站，未來致力將投注處轉化成迎合不同顧客群需要的體驗店。

投注站位於九龍城褔佬村道，1983年開業至今已40年，店內主要陳設均由開業起沿用至今，屬於「第一代」場外投注處裝修。時至今日，僅有柴灣發達中心及梅窩兩間場外投注處，仍沿用「第一代」元祖級裝修。場外投注處是街坊的聚腳地，投入賽馬和足球盛事的「大廳」。馬會表示，考慮到包括顧客友善程度及體驗，如電視數量有限、機電設施開始老化、空間感、只可用樓梯進出等等，決定停止該站服務。

服務馬會28載員工：與客人關係像一家人

服務馬會28年、在福佬村道投注站工作7年，分行主任May談到要離開投注站時不禁眼紅紅。May最不捨的是一衆街坊，她指平日見到街坊都會打招呼、噓寒問暖，與他們交流投注心得，「佢地好好，有時嚟到唔會叫我阿May，老啲嗰啲直接叫阿女」，形容「已經唔係客咁，真係好似一家人」。輾轉擔任過不同崗位，May指最喜歡在大堂接待客人，指「最鍾意同客有接觸」。自馬會推出手機應用程式後，不少人已轉在網上投注，惟福佬村道投注站9成的客户均為長者，不習慣使用智能手機。在站內遇上長者，May都會用心教導長者，讓他們安心投注，不用擔心因操作錯誤損失金錢，May坦言，最開心是可以把公司的東西發揚出去，「試過有伯伯有打出打入嗰啲手機唔用，為咗個app 轉用智能手機」，又指投注對長者來說是寄託，「見到佢哋肯用我都開心」 。

May於訪談期間遇上一位老舊坊，她指剛認識時婆婆的脾氣暴躁，因年紀大、老花畫錯彩票時會對職員發脾氣，但May每次都會耐心幫助婆婆，「由開頭對我態度唔好，到後尾對返你好，因為佢知你係幫佢」。

被問到最深刻的工作經歷，一定不少得街坊中獎後分享喜悅。May憶述，數年前有任職飲食業的客人在衙前塱道投注站購買金多寳，中了一億頭獎，辭職「嘆世界」後特意回來告訴她，又與她分享將獲得的獎金分了三份，分別用作買樓、做定期及儲蓄。

至於投注站結業後的去向，May指，馬會十分視員工福祉，已按該店職員的住所區域及意願，調遷至其他場外投注處繼續工作，她亦十分幸運能在住所附近的投注站工作。

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記者：吳穎嵛

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