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【元祖馬會】馬會投注站服務升級　引入社區服務、餐飲及娛樂設施等

社會 19:57 2023/12/29

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熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

馬會衙前塱道投注站。（曾耀輝攝）

九龍城福佬村道「元祖」馬會今（29日）結業，投注處已服務九龍城區逾40年，沿用80年代陳設啡地板、黃瓷磚、舊櫃檯裝潢連結員工及街坊情誼。馬會指，顧客日後可移步至同區鄰近的衙前塱道投注站，未來致力將投注處轉化成迎合不同顧客群需要的體驗店。

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馬會現有88間場外投注處，正陸續檢視各分行的店內環境及顧客體驗，並會持續進行翻新，包括塑造間隔寬敞舒適的電視大堂，致力建設更美好社會，透過其獨特的綜合營運模式，結合世界級賽馬及馬場娛樂、會員事務、有節制體育博彩及獎券，以及慈善與社區貢獻，創造經濟及社會價值。

馬會近年致力將場外投注處服務升級轉型，例如2015年起，於場外投注處設立「友心站」社區服務，向顧客外借雨傘、無線上網及流動裝置充電等服務，費用全免。附近的衙前塱道場外投注處，亦有設立「友心站」。

馬會將以投注交易為本的場外投注處轉化成迎合不同顧客群需要的體驗店，店內糅合餐飲、消閒及數碼化投注的娛樂設施，更不時舉辦KOL互動環節及工作坊活動，銳意為顧客提供更全面的投注娛樂新體驗。

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記者：吳穎嵛

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