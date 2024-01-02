高顏值家庭丨與黃天翱恩愛17年三大婚姻保鮮法　楊洛婷：每天擁抱製造「愛情荷爾蒙」

父母彼此相愛，是維繫家庭的力量。打開2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabee'a）的社交平台，一幀幀色彩繽紛的家庭照映入眼簾，每次全家出動都襯到絕，聖誕節一起穿紅綠色衫、6歲女兒黃子霏（Tanya）生日全家粉紅Barbie裝慶祝，老公黃天翱（Tim@Dear Jane）也毫不介意放下型男一面穿粉紅色，全因對家庭有愛。

「在他的IG，你不會見到他穿著粉紅色衣服，但在我的IG會看到他少女心爸爸的一面，哈哈！」Rabee'a是粉紅控，最愛為一家人入手粉紅色衫，連內衣褲都會為老公準備粉紅色。在細仔黃子芯（Tristan）出世之後，Rabee'a張羅更多色彩靚衫，為節日和旅行做好準備。

▲ 楊洛婷的開朗性格深深感染女兒Tanya。（陳慧安攝）

楊洛婷擅長配搭繽紛親子裝

在剛過去聖誕節，Rabee'a為一家四口配襯紅綠閃閃裝拍攝家庭照；早前她帶子女與母親去杜拜旅行，更是每天配搭不同色系衣服，相當有心思，拍攝出來的旅行相也特別搶眼，可見配襯親子裝絕對是這位靚媽的興趣之一。

我每一次為出外拍攝，都投放很多心機構思，我會先了解去甚麼地方，例如聖誕節會去看商場裝飾，去旅行又會去甚麼景點呢？我希望我們所穿的衣服可以更加突出！

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由女兒喜好入手 老公最後配合

女孩子都是較貪靚，因此Rabee'a每次會先問大女Tanya的喜好，想穿裙子或中性打扮，之後幫細仔芯芯和自己尋找衣裳配襯，最後才到老公Tim。每天工作和湊小朋友的生活已很忙碌，很多媽媽最多為子女扮靚而懶理自己外表，但Rabee'a仍堅持抽空為全家扮靚襯到絕，全為了創造一家人的美好回憶。她憶起小時候的快樂時光：

我爸爸媽媽在過時過節都會為我們打扮兼影好多靚相，讓我們長大後回味。我都希望為子女創造更多珍貴回憶，他們長大後翻看昔日照片時，都會記得那年聖誕節、新年、中秋節拍下很多漂亮照片、做過甚麼趣事。

▲ Rabee'a揀衫會先問女兒意見。（陳慧安攝）

從Tanya選衣服的喜好，已能反映她性格上的轉變。早前她特別愛扮超級英雄，甚至穿上「筋肉裝」出街乘搭地鐵；到近期她卻愛穿公主裙，性格開始怕醜，反差特別大。其實這很正常，小朋友就是善變。

「其實Tanya好有創意、有藝術天份，經常提出一些拍攝idea給爸爸。」一家人整裝待發，都要有人負責影靚相，Rabee'a笑言老公近年拍攝技巧大躍進，女兒是他最愛的模特兒，兩父女更會就著拍攝方向溝通，「上次我們去馬爾代夫旅行拍IG reels，Tanya提出在機場影我們撞開爸爸，下個畫面就跳入馬爾代夫，好有創意！」

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Tim拍攝親子照3大備忘

Rabee'a引述Tim對拍攝親子照有3大備忘，第一點最重要是不能模糊，第二不要拍到小朋友發脾氣，第三就是影得老婆靚。Rabee'a也很滿意Tim為她拍攝過的寫真，並讚揚Tim的攝影技巧值200分（100滿分），Tanya更給予「無限分」，但卻流露出一點醋意：「爸爸影媽咪靚一點。」

▲ Rabee'a和Tanya都很感謝爸爸為她們影好多靚相。（陳慧安攝）

炮製驚喜約會維繫夫妻關係

一張親子照要影得靚，除了有技巧，還要有心、有愛。Rabee'a與Tim相知相伴17年，結婚9年，捱過男方寂寂無聞的日子，到現在名利雙收，兩人依然恩愛如昔，羨煞旁人。Rabee'a認為夫妻恩愛是建立和諧家庭的基石，讓小朋友在充滿愛的環境下成長。不過，很多夫妻隨著年月過去，感情變得淡而無味，Rabee'a和Tim怎樣為婚姻保鮮？

我老公經常會製造驚喜約會，雖然大家工作都忙，但他間中會問我：『老婆星期三晚你得閒嗎？你留個期給我吧！』我們待子女入睡後就出街吃晚飯、看電影，幸好他們7時半便睡覺。

▲ Rabee'a努力為子女創造美好回憶。（陳慧安攝）

撰寫心意卡及愛的短訊

最喜歡買衫的Rabee'a在天氣轉冷前，也為Tim購入冬裝，Tim收到新衫也感到驚喜，大讚老婆細心，「有時他給我驚喜，有時是我製造驚喜。不必買貴重物品的，我好易氹，一些簡單小心意已經滿足到我。」Rabee'a甜笑道，Tim還經常寫心意卡送給她，內容都很窩心，她又會用心心紙條寫下愛的字句，然後偷偷放入其銀包內。就算無時間寫字，每日傳短訊也少不了。

Tim每日每幾個鐘就會傳短訊問候：『你點呀老婆？How are you wifey？』又會傳I love you、心心的訊息給我。另一個我好欣賞他的是，他每次工作完畢會即時告訴我及立即回家。我們在一起已17年，他這習慣至今不變，我覺得好窩心。

▲ 楊洛婷和Tim每天都會擁抱20秒。（IG圖片）

擁抱20秒製造「愛情荷爾蒙」

兩人不斷在生活中製造糖分，讓夫妻關係不會淡而無味。他們最近在生理上還積極製造「愛情荷爾蒙」催產素（Oxytocin），而催產素已被證實與渴望親密行為、培養社交能力有關。根據英國全科醫生Dr. Clare Bailey在You Magazine談到曾諮詢心理治療師，每次擁抱維持20秒左右，即有助加強人與人之間的聯繫及增加親密感，還有助減壓，甚至降低血壓。

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Rabee'a也曾閱覽相關報道，與Tim試過之後覺得有效，現在Tim會堅持每天擁抱她數20秒，並最少錫6秒，「他每日放工回家就擁抱我數123，數到20秒，還會親吻我……有時他上夜班，早上起床就會擒過來抱抱我說：『老婆早晨呀，123…』真是有點肉麻啊！」

▲ 楊洛婷指親自湊小朋友，就是最好的keep fit方法。（陳慧安攝）

楊洛婷：兩夫妻要互相遷就

女兒Tanya聽著媽媽的分享也忍不住笑，Rabee'a稱有時他們太肉麻，女兒都會呷醋，因他們在子女面前不怕醜，經常攬攬錫錫，又攬著子女一齊錫。整個家被粉紅泡泡包圍，難怪一家四口穿粉紅色衫毫無違和感。

我覺得兩夫妻一定要努力去維繫關係，夫妻間總有爭拗，例如子女的學業問題，一有問題要盡快解決，互相遷就，過去的事就放下吧。記得製造一些小驚喜氹對方！

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記者：林綺玲

服裝：Vivian Luk Atelier

髮型：Zap Tang