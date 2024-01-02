  • 18°C
香港時間 : 2024102日 (週二) 21:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高顏值家庭丨與黃天翱恩愛17年三大婚姻保鮮法　楊洛婷：每天擁抱製造「愛情荷爾蒙」

育兒資訊 20:00 2024/01/02

分享：

分享：

熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王
湊得輕鬆啲
高顏值家庭丨楊洛婷替全家扮靚創美好回憶　與黃天翱恩愛17年三大婚姻保鮮法

父母彼此相愛，是維繫家庭的力量。打開2003年港姐亞軍楊洛婷（Rabee'a）的社交平台，一幀幀色彩繽紛的家庭照映入眼簾，每次全家出動都襯到絕，聖誕節一起穿紅綠色衫、6歲女兒黃子霏（Tanya）生日全家粉紅Barbie裝慶祝，老公黃天翱（Tim@Dear Jane）也毫不介意放下型男一面穿粉紅色，全因對家庭有愛。

「在他的IG，你不會見到他穿著粉紅色衣服，但在我的IG會看到他少女心爸爸的一面，哈哈！」Rabee'a是粉紅控，最愛為一家人入手粉紅色衫，連內衣褲都會為老公準備粉紅色。在細仔黃子芯（Tristan）出世之後，Rabee'a張羅更多色彩靚衫，為節日和旅行做好準備。

楊洛婷的開朗性格深深感染女兒Tanya。（陳慧安攝）

楊洛婷擅長配搭繽紛親子裝

在剛過去聖誕節，Rabee'a為一家四口配襯紅綠閃閃裝拍攝家庭照；早前她帶子女與母親去杜拜旅行，更是每天配搭不同色系衣服，相當有心思，拍攝出來的旅行相也特別搶眼，可見配襯親子裝絕對是這位靚媽的興趣之一。

我每一次為出外拍攝，都投放很多心機構思，我會先了解去甚麼地方，例如聖誕節會去看商場裝飾，去旅行又會去甚麼景點呢？我希望我們所穿的衣服可以更加突出！

點擊圖片放大
+5
+4

由女兒喜好入手 老公最後配合

女孩子都是較貪靚，因此Rabee'a每次會先問大女Tanya的喜好，想穿裙子或中性打扮，之後幫細仔芯芯和自己尋找衣裳配襯，最後才到老公Tim。每天工作和湊小朋友的生活已很忙碌，很多媽媽最多為子女扮靚而懶理自己外表，但Rabee'a仍堅持抽空為全家扮靚襯到絕，全為了創造一家人的美好回憶。她憶起小時候的快樂時光：

我爸爸媽媽在過時過節都會為我們打扮兼影好多靚相，讓我們長大後回味。我都希望為子女創造更多珍貴回憶，他們長大後翻看昔日照片時，都會記得那年聖誕節、新年、中秋節拍下很多漂亮照片、做過甚麼趣事。

Rabee'a揀衫會先問女兒意見。（陳慧安攝）

從Tanya選衣服的喜好，已能反映她性格上的轉變。早前她特別愛扮超級英雄，甚至穿上「筋肉裝」出街乘搭地鐵；到近期她卻愛穿公主裙，性格開始怕醜，反差特別大。其實這很正常，小朋友就是善變。

「其實Tanya好有創意、有藝術天份，經常提出一些拍攝idea給爸爸。」一家人整裝待發，都要有人負責影靚相，Rabee'a笑言老公近年拍攝技巧大躍進，女兒是他最愛的模特兒，兩父女更會就著拍攝方向溝通，「上次我們去馬爾代夫旅行拍IG reels，Tanya提出在機場影我們撞開爸爸，下個畫面就跳入馬爾代夫，好有創意！」

點擊圖片放大
+11
+10

Tim拍攝親子照3大備忘

Rabee'a引述Tim對拍攝親子照有3大備忘，第一點最重要是不能模糊，第二不要拍到小朋友發脾氣，第三就是影得老婆靚。Rabee'a也很滿意Tim為她拍攝過的寫真，並讚揚Tim的攝影技巧值200分（100滿分），Tanya更給予「無限分」，但卻流露出一點醋意：「爸爸影媽咪靚一點。」

Rabee'a和Tanya都很感謝爸爸為她們影好多靚相。（陳慧安攝）

炮製驚喜約會維繫夫妻關係

一張親子照要影得靚，除了有技巧，還要有心、有愛。Rabee'a與Tim相知相伴17年，結婚9年，捱過男方寂寂無聞的日子，到現在名利雙收，兩人依然恩愛如昔，羨煞旁人。Rabee'a認為夫妻恩愛是建立和諧家庭的基石，讓小朋友在充滿愛的環境下成長。不過，很多夫妻隨著年月過去，感情變得淡而無味，Rabee'a和Tim怎樣為婚姻保鮮？

我老公經常會製造驚喜約會，雖然大家工作都忙，但他間中會問我：『老婆星期三晚你得閒嗎？你留個期給我吧！』我們待子女入睡後就出街吃晚飯、看電影，幸好他們7時半便睡覺。

Rabee'a努力為子女創造美好回憶。（陳慧安攝）

撰寫心意卡及愛的短訊

最喜歡買衫的Rabee'a在天氣轉冷前，也為Tim購入冬裝，Tim收到新衫也感到驚喜，大讚老婆細心，「有時他給我驚喜，有時是我製造驚喜。不必買貴重物品的，我好易氹，一些簡單小心意已經滿足到我。」Rabee'a甜笑道，Tim還經常寫心意卡送給她，內容都很窩心，她又會用心心紙條寫下愛的字句，然後偷偷放入其銀包內。就算無時間寫字，每日傳短訊也少不了。

Tim每日每幾個鐘就會傳短訊問候：『你點呀老婆？How are you wifey？』又會傳I love you、心心的訊息給我。另一個我好欣賞他的是，他每次工作完畢會即時告訴我及立即回家。我們在一起已17年，他這習慣至今不變，我覺得好窩心。

楊洛婷和Tim每天都會擁抱20秒。（IG圖片）

擁抱20秒製造「愛情荷爾蒙」

兩人不斷在生活中製造糖分，讓夫妻關係不會淡而無味。他們最近在生理上還積極製造「愛情荷爾蒙」催產素（Oxytocin），而催產素已被證實與渴望親密行為、培養社交能力有關。根據英國全科醫生Dr. Clare Bailey在You Magazine談到曾諮詢心理治療師，每次擁抱維持20秒左右，即有助加強人與人之間的聯繫及增加親密感，還有助減壓，甚至降低血壓。

點擊圖片放大
+8
+7

Rabee'a也曾閱覽相關報道，與Tim試過之後覺得有效，現在Tim會堅持每天擁抱她數20秒，並最少錫6秒，「他每日放工回家就擁抱我數123，數到20秒，還會親吻我……有時他上夜班，早上起床就會擒過來抱抱我說：『老婆早晨呀，123…』真是有點肉麻啊！」

楊洛婷指親自湊小朋友，就是最好的keep fit方法。（陳慧安攝）

楊洛婷：兩夫妻要互相遷就

女兒Tanya聽著媽媽的分享也忍不住笑，Rabee'a稱有時他們太肉麻，女兒都會呷醋，因他們在子女面前不怕醜，經常攬攬錫錫，又攬著子女一齊錫。整個家被粉紅泡泡包圍，難怪一家四口穿粉紅色衫毫無違和感。

我覺得兩夫妻一定要努力去維繫關係，夫妻間總有爭拗，例如子女的學業問題，一有問題要盡快解決，互相遷就，過去的事就放下吧。記得製造一些小驚喜氹對方！

爸媽必學：手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：林綺玲
服裝：Vivian Luk Atelier 
髮型：Zap Tang

相關文章

手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
10:00 2023/12/20
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah
10:00 2023/12/17
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah
【追星族媽媽】港媽愛黎明到迷上姜濤Anson Lo　3招平衡追星與湊仔感激老公包容
18:41 2023/10/11
【追星族媽媽】港媽愛黎明到迷上姜濤Anson Lo　3招平衡追星與湊仔感激老公包容

你可能感興趣

手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
10:00 2023/12/20
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah
10:00 2023/12/17
親子攝影丨6招急救爸爸影相拍片技巧　楊潮凱教講反話：叫仔女唔好yeah
【追星族媽媽】港媽愛黎明到迷上姜濤Anson Lo　3招平衡追星與湊仔感激老公包容
18:41 2023/10/11
【追星族媽媽】港媽愛黎明到迷上姜濤Anson Lo　3招平衡追星與湊仔感激老公包容
人物專訪 爸媽心聲 夫妻之道 楊洛婷 Dear Jane 星二代 家庭關係 育兒心得 家庭教育 結婚