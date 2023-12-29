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【智慧海關】海關推出AI服務大使「小慧」　明起在機場等4個口岸解答問題

社會 20:46 2023/12/29

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香港海關推出「虛擬海關服務大使小慧」。(香港海關 fb)

在「智慧海關藍圖」下，香港海關建構了「智慧海關互動式答問系統」，並於今日（29日）推出「虛擬海關服務大使──小慧」。

「小慧」結合人工智能、自然語言處理及機器學習等技術，實時解答市民和旅客對海關工作的一般查詢和提供管制站的資訊。首階段，「小慧」會先於香港國際機場、香園圍管制站、港珠澳大橋香港口岸及廣深港高速鐵路西九龍站投入服務」。同時，「小慧」亦已在海關網頁為市民提供服務。
　　 
海關資訊科技科資訊系統發展組助理參事吳偉明表示：「透過『小慧』，旅客可以揀選以粵語、普通話或英語語音輸入問題，系統會透過人工智能及自然語言處理等技術，分析查詢的要點，提供即時及適切的回應。另外，系統亦會利用機器學習，增強對查詢的理解能力，從而提升表現。」
　　 
他續說：「海關正準備在2024年年底前，將相關的服務推廣至其他口岸，以及海關不同的社交平台上，包括微信，以便利更多來自內地和世界各地的旅客。」海關指會繼續善用科技，利用最新及最適切的技術，配合部門的業務發展，提升執法能力及服務水平。

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