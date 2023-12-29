【除夕交通】跨年倒數煙花匯演　警方將於維港兩岸分階段封路

▲ 警方將於2023年12月31日至2024年1月1日在港島及九龍實施特別交通安排。(資料圖片)

旅發局除夕夜(31日)會在維港舉辦跨年倒數煙花匯演，警方當晚將會在尖沙咀、中環一帶，實施人流管制措施和封路。警方指，尖沙咀天星碼頭、文化中心、星光大道以往有大量人潮聚集觀賞煙花，建議市民除夕可改到西九文化區、漆咸道南、尖東海傍一帶，又提醒紅磡碼頭海濱附近有工程進行，不會開放。

警方稱，今次除夕煙花匯演規模是歷來最大規模，警方鼓勵市民外出觀賞，有信心有足夠警力作調配，強調會做好人流管理，會比十一國慶設立更多指示牌和廣播，呼籲市民盡量使用公共交通工具，預留充足時間到達觀賞煙花地點，並遵從在場警員指示。

即睇除夕特別交通安排：

港島

（一）煙花匯演特別交通安排



甲、封路



第一階段（煙花匯演前）



中區 花園道山頂纜車站外介乎花園道與世界自然（香港）基金會辦事處的纜車里將於12月31日中午12時至翌日凌晨1時30分封閉，專營巴士除外。 灣仔北 位於金紫荊廣場外博覽道以北的博覽道東（包括上落客區）將於12月31日晚上7時至翌日凌晨1時30分封閉。 下列道路將於12月31日晚上9時30分開始封閉：



中區 民光街；民輝街；介乎民光街與民寶街的民耀街；民耀街公共運輸交匯處；中環七號、八號及九號碼頭對開的上落貨區；及郵政總局收費錶停車位外近龍和道的未命名道路。 中環及灣仔繞道 連接中環及灣仔繞道東行與博覽道的支路；連接龍和道與中環及灣仔繞道東行的支路；及連接中環及灣仔繞道西行與龍和道的支路。 灣仔北 分域碼頭街東行線；龍景街；港灣道東行線；博覽道；博覽道中；博覽道東；介乎愛丁堡廣場與菲林明道的龍和道東行線；介乎立法會道與菲林明道的龍和道西行線；龍合街南行線及北行線；龍達徑；會議道；菲林明道天橋；介乎會議道與港灣道的菲林明道；會展站公共運輸交匯處；介乎港灣道東行與鴻興道的杜老誌道北行線；介乎鴻興道與告士打道的杜老誌道南行線；介乎告士打道與鴻興道的馬師道；馬師道天橋；介乎軒尼詩道與告士打道的馬師道；鴻興道；鴻興道天橋；運盛街；運盈街；維園道東行往銅鑼灣海濱的入口；及介乎軒尼詩道與灣仔道的天樂里北行右一線。 山頂 山頂廣場停車場入口外的山頂道北行線，居民車輛除外；白加道，居民車輛除外；介乎山頂道與司徒拔道迴旋處的司徒拔道的所有停車灣；及介乎山頂道與梅道的馬己仙峽道的所有停車灣。 東區 屈臣道；玻璃街；景明道；威非路道以北的興發街；及威非路道。 下列道路將於12月31日晚上10時45分開始封閉：



中區 耀星街東行線及西行線； 介乎耀星街與添華道的龍和道西行線；添華道；立法會道；添美道；龍匯道；介乎夏慤道與演藝道的未命名道路；演藝道；及愛丁堡廣場。 灣仔北 杜老誌道天橋；介乎告士打道與港灣道的杜老誌道北行線；港灣徑；介乎告士打道與港灣道的菲林明道南行線；及介乎告士打道與港灣道的分域街北行線。 第二階段（煙花匯演期間）



下列道路將於12月31日晚上11時55分開始封閉：



東區 中環及灣仔繞道西行線，專營巴士除外；介乎維園道與民康街的東區走廊西行線，專營巴士除外；及由健康中街與糖水道往東區走廊西行的支路。 第三階段（煙花匯演後） 下列道路將於12月31日晚上11時55分開始封閉：



中區 介乎民祥街與民寶街的民耀街；民寶街；及介乎民耀街與民寶街的金融街。 灣仔南 介乎波斯富街與盧押道的駱克道；介乎波斯富街與盧押道的謝斐道；介乎告士打道與謝斐道的盧押道南行線；柯布連道；介乎告士打道與軒尼詩道的菲林明道；史釗域道；介乎告士打道與軒尼詩道的杜老誌道；介乎告士打道與軒尼詩道的馬師道；介乎告士打道與軒尼詩道的堅拿道西；介乎告士打道與軒尼詩道的堅拿道東；如有需要，介乎駱克道與告士打道的波斯富街；及如有需要，介乎波斯富街與堅拿道東的告士打道輔助道路西行線。 乙、交通改道



因應上述封路措施，改道措施將於以下時間實施：



12月31日晚上9時30分開始： 介乎中港道與干諾道中的林士街將改為單線南行；及沿山頂道往夏力道、盧吉道及柯士甸山道的車輛須改行山頂廣場停車場入口旁的支路，居民車輛或持有許可證的車輛除外。 12月31日晚上11時55分開始： 沿東區走廊西行的車輛須轉入民康街；沿東區走廊西行往糖水道支路的車輛須轉入和富道；及沿干諾道西天橋東行的車輛須轉入金融街。 丙、停車位暫停使用 位於花園道纜車站外纜車里的所有收費錶停車位、電單車停車位及殘疾人士停車位（編號3186至3188、3190至3193及3197）將於12月31日上午9時至翌日凌晨1時30分暫停使用；

位於山頂花園及柯士甸山道的所有收費錶停車位（編號 1515(A/B) 至 1518(A/B)、1523(A/B) 至 1526(A/B)、1519A、1520A、1521(A/B)及 1522B）將於12月31日上午9時至翌日凌晨1時30分暫停使用；

位於金紫荊廣場外博覽道以北的博覽道東的所有路旁停車位將於12月31日下午2時至翌日凌晨1時30分暫停使用；

位於屈臣道及威非路道的所有停車位將於12月31日下午5時至翌日凌晨1時30分暫停使用；及

位於以下地點的所有停車位將於12月31日下午5時至翌日凌晨1時30分暫停使用：民光街；耀星街；龍和道；龍匯道；龍合街；鴻興道；博覽道；博覽道東；會議道；告士打道輔助道路；介乎謝斐道與告士打道輔助道路的史釗域道；介乎軒尼詩道與駱克道的馬師道；介乎波斯富街與盧押道的謝斐道；及介乎波斯富街與盧押道的駱克道。 丁、停車場暫停使用 封路期間，停泊在北角、灣仔及中區封路範圍內停車場的車輛將不准進出。如有需要，介乎百德新街與波斯富街的告士打道西行沿線停車場將會在沒有事前通知的情況下封閉。



（二）蘭桂坊新年倒數特別交通安排



甲、封路



下列道路將於12月31日下午2時至翌日早上5時封閉： 介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街；蘭桂坊；榮華里；和安里；介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街；及安蘭街。 視乎人潮情況，下列道路或會封閉： 介乎德己立街與閣麟街的士丹利街；介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街；介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街；介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街；介乎威靈頓街與士丹利街的閣麟街；擺花街；及介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中。

在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿皇后大道中、德己立街、士丹利街、閣麟街及威靈頓街輪候。整條德己立街將會禁止車輛駛入。 乙、路旁停車位暫停使用 位於以下道路的所有路旁停車位，將於12月31日下午1時至翌日早上5時暫停使用： 近德己立街的士丹利街；安蘭街；及介乎亞畢諾道與德己立街的雲咸街。 （三）聖若瑟堂午夜彌撒特別交通安排



為方便信眾於午夜彌撒後離開聖若瑟堂，介乎堅尼地道與上亞厘畢道的花園道最右線將因應彌撒後的人流情況隨時封閉，供行人使用。 （四）子夜鳴炮儀式特別交通安排



為配合在銅鑼灣避風塘舉行的子夜鳴炮儀式，位於銅鑼灣避風塘外的維園道停車灣將於12月31日晚上9時30分開始暫停使用，直至儀式結束為止。

九龍

甲、封路及改道措施 第一階段（12月31日下午6時起） 下列道路將會封閉： 介乎梳士巴利道與紅磡道的紅磡繞道東行線及西行線；介乎梳士巴利道與都會道的紅磡繞道南行線及北行線；介乎康莊道與紅磡繞道的梳士巴利道南行線；介乎科學館道與九龍公園徑的梳士巴利道東行線及西行線，包括梳士巴利道東行線及西行線的地底隧道；梳士巴利道東行線掉頭往梳士巴利道西行線的梳士巴利道掉頭支路；康運徑；麼地里；麼地道；麼地廣埸；加連威老廣埸；介乎漆咸道南與科學館道的加連威老道，專營巴士及專線小巴除外；介乎暢運道與梳士巴利道的漆咸道南南行線；介乎暢運道與加連威老道的漆咸道南南行線，專營巴士及專線小巴除外；介乎加連威老道與梳士巴利道的漆咸道南北行線；介乎加連威老道與彌敦道的加拿分道南行線及北行線；厚福街；金馬倫里；金馬倫道；堪富利士道；寶勒巷；赫德道；河內道；碧仙桃路；緬甸臺；棉登徑；白蘭軒道；中間道；介乎柯士甸道與梳士巴利道的彌敦道北行線；介乎加連威老道與梳士巴利道的彌敦道南行線；介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑南行線；介乎九龍公園徑與梳士巴利道的廣東道南行線；中港城公共運輸交匯處；亞士厘道；漢口道；樂道；海防道；宜昌街；北京道；博物館道；及文化道。 在上述封路期間，下列的交通改道措施將會實施： 沿紅磡道南行的車輛須由紅磡繞道駛至暢通路南迴旋處；沿都會道東行的車輛不准右轉入紅磡繞道南行；沿紅磡繞道南行的車輛須右轉入都會道西行；沿暢運道西行往漆咸道南的車輛須右轉入漆咸道南北行或直駛往柯士甸道西行，專營巴士及專線小巴除外；所有漆咸道南南行的專營巴士及專線小巴須左轉入加連威老道東行；所有彌敦道南行的專營巴士須右轉入眾坊街西行或佐敦道西行；沿佐敦道西行的車輛不准左轉入廣東道南行，車輛須直駛往雅翔道方向或左轉入匯民道南行；沿廣東道南行的車輛須於中港城對出掉頭駛入廣東道北行；沿九龍公園徑北行的車輛不准左轉入廣東道南行；沿梳士巴利道東行的車輛須左轉入九龍公園徑北行；沿九龍公園徑北行的車輛不准右轉入北京道；介乎彌敦道與加拿分道的加連威老道西行線將改為東行逆線行車，沿彌敦道南行的車輛須按指示左轉入加連威老道東行；沿科學館道行駛的車輛不准轉入麼地道及加連威老道；沿梳士巴利道南行近康莊道的車輛須駛往尖東；及沿加連威老道東行的車輛須左轉入漆咸道南北行。 第二階段（12月31日下午6時30分起） 下列道路將會封閉： 介乎廣東道與梳士巴利道的九龍公園徑北行線；介乎廣東道與九龍公園徑的梳士巴利道東行線及西行線；及天星碼頭巴士總站。 第三階段（12月31日晚上11時45分起）



下列道路將會封閉： 介乎佐敦道與柯士甸道的彌敦道南行線及北行線；介乎庇利金街與彌敦道的寶靈街東行線；介乎德興街與彌敦道的德成街東行線；介乎柯士甸道與加連威老道的彌敦道南行線；松山道；山林道；介乎金巴利道與加連威老道的加拿分道；信義街；嘉蘭圍；介乎天文臺道與加連威老道的漆咸道南北行線；介乎彌敦道與天文臺道的金巴利道；金巴利街；介乎彌敦道與漆咸道南的加連威老道；介乎柯士甸道與九龍公園徑的廣東道南行線及北行線；柯士甸道西西行線掉頭往柯士甸道西東行線的柯士甸道西掉頭支路；往柯士甸道西迴旋處的柯士甸道西第一線；介乎柯士甸道西入口及博物館道出入口的柯士甸道西迴旋處；介乎佐敦道與柯士甸道西的雅翔道南行線及北行線；及柯士甸道西東行線掉頭往柯士甸道西西行線的柯士甸道西掉頭支路。 在上述封路期間，下列的交通改道措施將會實施： 沿彌敦道南行的車輛須右轉入佐敦道西行；沿佐敦道西行的車輛不准左轉入彌敦道南行；沿柯士甸道西行及覺士道南行的車輛不准駛入松山道；沿天文臺道行駛的車輛不准駛入金巴利街西行；沿庇利金街北行的車輛不准右轉入寶靈街東行；沿寶靈街東行的車輛須左轉入庇利金街北行；沿廣東道南行的車輛不准直駛，須左轉入柯士甸道東行或右轉入柯士甸道西西行；沿柯士甸道西東行的車輛不准右轉，須左轉入廣東道北行或直駛往柯士甸道東行；沿柯士甸道西東行及西行的車輛不准駛入柯士甸道西支路；沿佐敦道西行的車輛左轉入雅翔道南行後須轉入九龍站公共運輸交匯處；沿柯士甸道西西行的車輛須直駛往雅翔道高架道路；及沿雅翔道南行駛入柯士甸道西迴旋處的車輛須左轉入柯士甸道西東行。 應變階段 如有需要，下列道路亦會封閉： 介乎華信街與紅樂道的紅鸞道；愛景街；及建灣街。 在上述封路期間，下列的交通改道措施將會實施： 沿紅鸞道西行的車輛須左轉入華信街；沿華信街行駛的車輛須右轉入紅鸞道東行；沿紅樂道南行的車輛不准左轉入紅鸞道東行；及沿紅鸞道東行的車輛須左轉入紅樂道北行。 乙、停車位暫停使用



所有位於尖沙咀南部（即柯士甸道以南）的路旁停車位將於12月31日中午12時至翌日凌晨3時暫停使用。



丙、停車場暫停使用



在上述封路範圍內的停車場將暫停使用，直至道路重開為止。

以上特別交通安排實施期間，所有違例停泊的車輛將會在沒有事前警告的情況下被拖走或重複票控。

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記者：吳穎嵛