【本地旅遊】政府推「本地特色旅遊鼓勵計劃」　擬向每位旅客發放200至400元鼓勵金

▲ 政府宣布「本地特色旅遊鼓勵計劃」將在2024年1月1日起接受合資格旅行代理商申請。(資料圖片)

政府今日（29日）宣布「本地特色旅遊鼓勵計劃」將在2024年1月1日起接受合資格旅行代理商申請。

政府在2022年10月推出「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」，鼓勵旅遊業界開發更多具文化和古蹟旅遊元素的旅遊產品。「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」得到業界熱烈支持，接連推出多款特色旅遊產品。為進一步推動特色深度遊發展，政府於2023年《施政報告》中宣布將「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」優化為「本地特色旅遊鼓勵計劃」，提供更多深度遊行程設計、培訓等，鼓勵業界開發更多特色主題旅遊產品，包括國家歷史、綠色生態、藍色資源、傳統文化、潮流文化、非物質文化遺產體驗、晚間探索等，以推動旅遊業長遠及可持續發展。

「本地特色旅遊鼓勵計劃」分為深度旅遊和特色主題旅遊兩部分，深度旅遊部分的申請期由2024年1月1日起至7月31日。合資格旅行代理商可就其接待的每名參加旅客獲得鼓勵金。每間合資格旅行代理商可就其接待的每名參加深度旅遊的旅客申請200元的鼓勵金；可申請鼓勵金的本地團和／或入境團旅客人數上限為各100名；行程須包含最少2個在計劃下認可的深度旅遊地點及一項富有香港特色深度旅遊元素且具備互動元素的旅遊體驗活動。



而第二部分的特色主題旅遊，每間合資格旅行代理商可就其接待的每名參加特色主題旅遊的旅客申請400元的鼓勵金；可申請鼓勵金的本地團和／或入境團旅客人數上限為各100名；旅行代理商需以六個特色主題，包括國家歷史、綠色生態、藍色資源、傳統文化、潮流文化及創意體驗設計行程，為旅客提供精彩和深度的香港旅遊體驗。有關的具體申請細則將配合「創意‧深度遊」行程設計比賽在一月中公布六個特色主題的獲獎行程時同時推出。

申請深度旅遊和特色主題旅遊鼓勵金的行程均須符合計劃下的一般要求，包括由已完成計劃認可課程的持牌導遊／領隊接待、交通、保險及餐膳安排等。



「本地特色旅遊鼓勵計劃」的執行機構為香港旅遊業議會（旅議會）。為協助旅行代理商舉辦更多特色深度遊，旅議會將在「本地特色旅遊鼓勵計劃」下聯繫不同機構舉辦本地深度遊導賞訓練課程，供持牌導遊及領隊參加，進一步提升旅遊業從業員的服務水平。



劃下深度旅遊部分的申請詳情已上載於旅議會網頁。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳穎嵛