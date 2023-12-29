【視學周年報告】教育局批師生唱國歌細聲　促訂明目標加強學生信心和習慣

▲ 教育局批評學校師生在升國旗儀式時，唱國歌聲線細弱。（資料圖片，圖中非涉事學校）

教育局近年力推國家安全教育，局方最新發表《視學周年報告》，指中小學仍在探索如何有效落實國安教育，教師講課側重教授知識內容，部分科目未能對焦國家安全角度，局方更批評師生參與學校升國旗儀式時，唱國歌歌聲「略為細弱」，學校須加強學生歌唱國歌的信心和習慣，更提倡學校訂明目標令「學生高聲唱國歌」。

倡加強學生歌唱信心及習慣

教育局綜合上學年251間中小學及特殊學校外評及重點視學結果，公布2022/23學年《視學周年報告》。報告形容學界推動國民教育意識普遍提高，「惟須加強領導和統籌」。

報告指，學校參考《香港國家安全教育課程框架》規劃課程，「大都涵蓋8個國安教育範疇」，但學校仍在探索如何有效落實國安教育，部分科目未能對焦國家安全角度，「讓學生明白國家當前面臨的威脅與危機」及維護國安重要性等。局方亦批評教師側重教授知識內容，較少扣連學生生活經歷，或創設情境讓學生易地而處，明白國安與其關係。

報告亦提到，學校能組織豐富全方位學習活動，有助激發學生學習國家歷史與文化的興趣；學生參與升國旗儀式時，大多舉止莊重，展現合適禮儀；師生齊唱國歌，「惟歌聲略為細弱，學校須加強學生歌唱國歌的信心和習慣」，並繼續藉多重進路加深學生對國家認識和認同，令學生厚植家國情懷。局方發放其中1份簡報總結國民教育視學重點，亦在「策劃工作舉隅」提倡學校訂明目標期望學生「高聲歌唱國歌」。

教育局上月為學界舉行周年視學報告簡報會內容節錄：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

公民科活動設計須改善 小一以紙筆評學習欠妥善

報告另批評，學校評估國民教育工作成效時，多以報道工作「完成程度」為主，較少蒐集和檢視質性自評資料，如學生活動反思紀錄，或運用「情意及社交表現評估套件」調查結果。報告指，學校領導層須加強監察，適時了解和支援教師落實國安教育，過去1年新委派的國民教育專責統籌人員或小組的領導職能亦有待改進。

至於已全面取代高中通識科的公民與社會發展科，上年度視學報告曾狠批有學校首年「僭建」課程以外內容；局方今年形容「課程已在穩步落實中」，學校普遍能按課程指引有序教授各主題，教材多取自教育局及經送審教科書，資料內容客觀持平；惟教師須改善課堂學與教活動設計，並加強回饋和總結。

另外，全港學校上學年起逐漸恢復全日面授課，報告指復常後不少學校以提升學生抗逆力及加強情緒管理等為重點工作。不過，大部分小學於小一上學期仍主要以紙筆評估了解學生學習進度，被局方批評做法欠妥善；中小學均須審視各級功課量、測考評估與補課安排等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅