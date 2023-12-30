【區議會】外傭中環擺攤寸步難行？　候任區議員陳建強冀政商合作改善

▲ 候任區議員陳建強。

曾任香港專業人士協會主席，本身是醫生的陳建強，將在1月1日就任，成為中西區區議會「新丁」。他表示，希望上任後可幫助振興經濟，亦會著手解決一些「老大難」問題，如傭工周末聚集中環，導致行人區阻塞等。

現時在電視台主持英文時事節目的陳建強，多年來先後被委任至不同的港府諮詢和法定組織，被問到為何願意接受委任，成為區議員？他指，以往自己的角色都是「提建議」，現在是「親自做」，認為是再進一步。他說，過去一些有豐富地區服務經驗的人，未必認識專業人士、商界甚至外籍人士，而憑著自己過去的經驗，加上在該區深耕多年，有相當的脈絡，可把中產的聲音，帶給政府高層官員。

他關注如何振興經濟，上任後，將研究海濱經濟怎麼搞？中環作為文化經濟中心，旅遊怎樣做得更好等議題，陳建強認為，應思考如何突破現有的「樽頸」，例如和旅遊業議會及旅發局合作等。

陳又提到，現時不少外傭都會到中環擺攤，讓行人區寸步難行，形容相當誇張。而中環居住的人，涵蓋不同階層、種族，「解決這些老大難問題，需要慢慢做。」例如引導傭工到一些指定區域，以改善市容，甚至可讓港人也參與其中。他強調，上述這些都需要政商共同合作。

至於如何平衡區議會與原本的工作。陳建強認同，政府需對區議會有要求，自己會做好時間管理，調整其他公務的參與度。他計劃把議員辦事處，開在自己診所旁邊，亦正考慮與其他議員合辦多一個辦事處，希望有更多時間、更方便地服務市民。

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記者：趙居逸