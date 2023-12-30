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【消費保障】保健產品過去3年投訴急升2倍　議員倡設專門法例審批登記制度

社會 08:00 2023/12/30

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隨著科研發達，越來越多保健產品推陳出新，外界關注加強規管，保障消費者。（梁偉榮攝）

隨着科研進步，各種保健產品大行其道，部分聲稱功效更加神妙。不過現時在本地銷售保健產品沒有專門法例以及強制審批註冊制度，若非藥物成分，只靠《商品說明條例》及不良廣告聲稱等法例規管。消委會今年首11個月收到近400宗有關健康食品及營養補充品的投訴，超過去年全年3成，而貨品質素及銷售手法都有增加。 

有議員指出，保健品市場龐大，應考慮設立專門法例規管，保障消費者；若本地有審批登記機制，可增加消費者信心，可望擴大保健品市場，長遠冀有助吸引更多科研機構進駐本港研發及生產。

近年不少保健產品五花八門，不少都標榜「科技研發」及權威機構認證。由護肝排毒、護眼明目、益生菌護腸、膠原蛋白美顏，甚至近年盛行聲稱有「抗衰老」功效的NMN，部分更自稱服用後可以「逆齡」。 

保健產品屬於食品還是藥物，全球各地均沒有明確定義。本港早在10多年前已有討論，是否需要訂立專門法例規管保健產品。不過，目前保健品規管，仍分散於食環署、衞生署以及海關各項條例當中。不過本報向多個部門查詢，均獲回覆保健產品沒有統一定義，具體規管要視乎個別情況，食安中心表示會有巡查化驗工作。

簡單而言，若含有西藥或中藥成分，按衞生署規定，受《藥劑及毒藥條例》及《中醫藥條例》規管，並要在本地註冊銷售。至於聲稱有保健功效的食品，則受《不良廣告（醫藥）條例》監管。而任何食品，亦受《公共衞生及市政條例》及《商品說明條例》規管其聲稱及說明。 

投訴人買15萬產品　濕疹加劇

保健產品投訴近年持續上升。消委會統計，有關健康食品及營養補充品的投訴，由2020年127宗，大幅升至去年302宗，增加逾1.3倍；除了涉送貨延誤大增，貨品質素及懷疑假貨的投訴亦各增逾1.7倍，分別有58宗及25宗。至今年首11個月，整體有393宗投訴，較3年前升2倍，超越去年全年3成；而貨品質素、懷疑假貨升至69宗及46宗，銷售手法投訴更較去年全年激增近8成半，有35宗。 

消委會指，一宗投訴涉及20萬元，一名92歲婆婆的親人指，婆婆在商戶推介下，短時間內多次信用卡付款買近1,000盒保健產品，質疑推銷手法不當，最終商戶安排退款。另一宗涉及15萬元個案，投訴人食用保健產品後濕疹加劇，該公司游說投訴人加大服用量，最後向中醫求診才停止服用，但只獲部分退款，經消委會介入，商戶與投訴人達成協議。 

議員促設專門機制規管

選委界立法會議員江玉歡指出，隨著更多新興保健產品湧現，港府應思考是否應持「藥就管、食物就唔多管」的做法。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明亦指，隨著社會人口老化、以及生物科技的發展，愈來愈多產品以保健品形式發售，但未必全部都有足夠臨床數據支持。

政府近年希望加強藥械監管，提出設立「1+藥物審批機制」，並計劃成立「香港藥物及醫療器械監督管理中心」。不過醫務衞生局局長盧寵茂強調，機構性質與美國食品及藥物管理局（FDA）不同，食品並非管轄範圍。

江玉歡指，政府可考慮設專門機關，建立一套抽查檢驗機制，令市民可放心於市面辦別及購買保健產品、增強市民對生物醫藥的信心，同時帶動市場發展。崔俊明亦指，保健產品種類繁多，即使美國亦只是以登記方式規管，料本港難以有資源逐項規管。他建議，衛生署可以考慮設立登記制度。

消委會：產品功效成疑　應納入不良廣告條例

消委會表示，雖然目前本港沒有特定法例專門規管健康食品及營養補充品，但當局仍可透過不同法例對一般市面上出售的保健品進行規管。不過，消委會指很多保健食品聲稱能提升免疫力和排毒等，功效成疑，當局可考慮是否需要將更多聲稱納入《不良廣告（醫藥）條例》的規管 。該會又指，過度監管或會阻礙一些合規的健康食品流入香港市場，建議本港可參考內地及海外做法，訂下適用於香港的膳食補充劑相關法例及監管制度。

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記者：吳雋妍、陳展棋、黃穎津、陳麗娜

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