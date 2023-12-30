【消費保障】銷售員誇張游說買保健品　消委會： 或觸及《商品說明條例》

市面保健產品的銷售手法良莠不齊，部分產品包裝用字「進取」，而銷售員推銷游說亦有誇大功效之嫌；本報早前到多間個人護理店巡視，被銷售員落力推銷近年大熱的NMN產品，有銷售員多番強調可於短時間內見效，甚至稱產品適合三高、癌症患者食用。消委會指，若沒有足夠臨床研究佐證而誇大效用，可能觸及《商品說明條例》。

本報發現市面不少保健產品的宣傳用字，標榜其卓越功效，例如一些美肌飲品聲稱服用「4周改善皮膚」；另有護肝產品聲稱可「延緩衰老」。另一款藍莓護眼產品，聲稱「英國空軍制定夜間飛行人員必須服食藍莓，以確保良好視力」。惟消委會早年一份有關藍莓精華的研究，已請來中大教授指出，研究人員翻查英國空軍檔案後，未發現有派發藍莓果醬予空軍食用的紀錄。然而相關產品至今仍引用該推廣聲稱。

本報記者以顧客身份走訪多間店鋪，多位銷售員落力推介聲稱可「抗衰老」的NMN產品，更聲部分產品可「逆齡20年」。一名銷售員游說記者，指產品「今日食，今晚睡眠好明顯會改善」，又指「有客食咗1個星期改善咗臉、皮膚」；又有銷售員稱有客人花逾6萬元「一買買咗100盒」贈予親朋好友。

有銷售員向記者稱，產品屬「營養補充品」，三高人士、癌症、腎病都食得，更說「你問醫生都唔會同你講呢啲嘢」。不過亦有銷售員建議癌症或長期病患者應先諮詢醫生意見。

記者發現有品牌嘗試證明產品取得較其他更「高級」認證。例如有銷售員聲稱品牌於美國取得FDA認證，更指該品牌取得的cGMP認證為GMP的「高級版本」。翻查資料，美國食品藥物管理局（FDA）去年將NMN產品剔出膳食補充劑定義之外，不能以膳食補充劑、營養補充品的形式發售；本港食安中心回覆指，本港目前沒有含有NMN為有效成分的註冊藥劑製品。海關今年首11個月開立8宗涉及NMN產品的調查個案；消委會亦有19宗相關投訴。

消委會總幹事黃鳳嫺接回覆本報查詢，指若產品陳述提及到指定疾病或病理，及未有提供充足的佐證及臨床研究證明，可能觸及《商品說明條例》，強調廠商及經銷商等作出宣傳聲稱時必須確保真確無誤，。她提醒消費者不要盲目相信廣告描述，在服用產品前必須諮詢醫生。

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記者：黃穎津、陳麗娜