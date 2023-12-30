  • 21°C
香港時間 : 20231230日 (週六) 10:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費保障】銷售員誇張游說買保健品　消委會： 或觸及《商品說明條例》

社會 08:00 2023/12/30

分享：

分享：

熱門 叱咤樂壇流行榜2023 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

市面保健產品的銷售手法良莠不齊，部分產品包裝用字「進取」，而銷售員推銷游說亦有誇大功效之嫌；本報早前到多間個人護理店巡視，被銷售員落力推銷近年大熱的NMN產品，有銷售員多番強調可於短時間內見效，甚至稱產品適合三高、癌症患者食用。消委會指，若沒有足夠臨床研究佐證而誇大效用，可能觸及《商品說明條例》。

本報發現市面不少保健產品的宣傳用字，標榜其卓越功效，例如一些美肌飲品聲稱服用「4周改善皮膚」；另有護肝產品聲稱可「延緩衰老」。另一款藍莓護眼產品，聲稱「英國空軍制定夜間飛行人員必須服食藍莓，以確保良好視力」。惟消委會早年一份有關藍莓精華的研究，已請來中大教授指出，研究人員翻查英國空軍檔案後，未發現有派發藍莓果醬予空軍食用的紀錄。然而相關產品至今仍引用該推廣聲稱。

本報記者以顧客身份走訪多間店鋪，多位銷售員落力推介聲稱可「抗衰老」的NMN產品，更聲部分產品可「逆齡20年」。一名銷售員游說記者，指產品「今日食，今晚睡眠好明顯會改善」，又指「有客食咗1個星期改善咗臉、皮膚」；又有銷售員稱有客人花逾6萬元「一買買咗100盒」贈予親朋好友。

有銷售員向記者稱，產品屬「營養補充品」，三高人士、癌症、腎病都食得，更說「你問醫生都唔會同你講呢啲嘢」。不過亦有銷售員建議癌症或長期病患者應先諮詢醫生意見。

記者發現有品牌嘗試證明產品取得較其他更「高級」認證。例如有銷售員聲稱品牌於美國取得FDA認證，更指該品牌取得的cGMP認證為GMP的「高級版本」。翻查資料，美國食品藥物管理局（FDA）去年將NMN產品剔出膳食補充劑定義之外，不能以膳食補充劑、營養補充品的形式發售；本港食安中心回覆指，本港目前沒有含有NMN為有效成分的註冊藥劑製品。海關今年首11個月開立8宗涉及NMN產品的調查個案；消委會亦有19宗相關投訴。

消委會總幹事黃鳳嫺接回覆本報查詢，指若產品陳述提及到指定疾病或病理，及未有提供充足的佐證及臨床研究證明，可能觸及《商品說明條例》，強調廠商及經銷商等作出宣傳聲稱時必須確保真確無誤，。她提醒消費者不要盲目相信廣告描述，在服用產品前必須諮詢醫生。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津、陳麗娜

相關文章

【消費保障】科創公司推個人化配方對症下藥　籲以產品原理增消費信心
今日 08:00
【消費保障】科創公司推個人化配方對症下藥　籲以產品原理增消費信心
【消費保障】保健產品過去3年投訴急升2倍　議員倡設專門法例審批登記制度
今日 08:00
【消費保障】保健產品過去3年投訴急升2倍　議員倡設專門法例審批登記制度

你可能感興趣

【消費保障】科創公司推個人化配方對症下藥　籲以產品原理增消費信心
今日 08:00
【消費保障】科創公司推個人化配方對症下藥　籲以產品原理增消費信心
【消費保障】保健產品過去3年投訴急升2倍　議員倡設專門法例審批登記制度
今日 08:00
【消費保障】保健產品過去3年投訴急升2倍　議員倡設專門法例審批登記制度
食用安全 網絡熱話 美容 廣告 商品說明條例 癌症 海關

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒
倫常命案｜疑學業問題爭執　屯門湖景邨母刀斬17歲兒後墮樓亡　怒火中燒宜以4步控制情緒
【倫常慘案】屯門少年與母因學業問題起爭執　母親刀斬親兒後墮樓亡
【倫常慘案】屯門少年與母因學業問題起爭執　母親刀斬親兒後墮樓亡